Κανονικά στον αέρα της εκπομπής «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη εμφανίστηκε η Μίνα Καραμήτρου το πρωί της Πέμπτης 18 Ιουνίου, μετά το ατύχημα που είχε χθες στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Ο Νίκος Στραβελάκης πήρε αρχικά τον λόγο και τη ρώτησε για την κατάστασή της υγείας της, λέγοντας: «Επειδή είδα τη φωτιά και την έκρηξη… Αν ήσουν λίγο πιο εκεί… Δόξα σοι ο Θεός», με την ίδια να επισημαίνει: «Όλα είναι μια χαρά! Είμαστε μια χαρά… Ατυχήματα συμβαίνουν, πάμε παρακάτω».

Kαι συνέχισε: «Έχω μια ελαφρά δυσκολία να σηκώσω τα χέρια μου, θα έρθει η ώρα σε κανένα μήνα και θα σηκώσω τα χέρια μου».

Τι συνέβη στη Μίνα Καραμήτρου

Η Μίνα Καραμήτρου το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Ιουνίου, βίωσε ένα απρόβλεπτο περιστατικό στις εγκαταστάσεις του OPEN με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της και τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα Espresso, η γνωστή δημοσιογράφος βρισκόταν στον προαύλιο χώρο του τηλεοπτικού σταθμού, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής που παρουσιάζει μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Τότε, εξωτερική μονάδα κλιματισμού φέρεται να εξερράγη, προκαλώντας φωτιά και αναστάτωση.

Η Μίνα Καραμήτρου βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο της έκρηξης και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, παρασύρθηκε από το ωστικό κύμα, ενώ δέχθηκε και μεταλλικά θραύσματα που της προκάλεσαν τραυματισμούς.

Άμεσα στο πλευρό της βρέθηκαν συνάδελφοί της, οι οποίοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν, ενώ παράλληλα επιχείρησαν να περιορίσουν τη φωτιά. Λίγο αργότερα, ασθενοφόρο τη μετέφερε στο νοσοκομείο Metropolitan για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.

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