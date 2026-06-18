Η Emily Ratajkowski αποκάλυψε, μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σίφνο, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς φίλους της εικόνες από τις καλοκαιρινές της αποδράσεις.

Στη λεζάντα του φωτογραφικού άλμπουμ της, το διάσημο μοντέλο έγραψε χαρακτηριστικά: «Επέστρεψα στο αγαπημένο μου νησί (Μαγιόρκα), ενώ δοκιμάζω και κάποια νέα (Ελλάδα)», αφήνοντας να εννοηθεί ότι συνδυάζει αγαπημένους και νέους προορισμούς.

Οι φωτογραφίες που ανέβασε προέρχονται από γνωστό εστιατόριο στη Σίφνο, όπου απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο κυκλαδίτικο τοπίο.

Φυσικά, από το άλμπουμ δεν έλειψαν και πιο εντυπωσιακά στιγμιότυπα, με την Emily Ratajkowski να ποζάρει με ένα κόκκινο ημιδιαφανές φόρεμα και ένα σέξι μπικίνι, τραβώντας για μια ακόμη φορά όλα τα βλέμματα.

Το άλμπουμ έκλεισε με ένα «μπόνους» στιγμιότυπο, όπου το μοντέλο επιχειρεί μια πιο τολμηρή πόζα, όμως καταλήγοντας σε μια χιουμοριστική στιγμή, αφού φαίνεται να γλιστράει μπροστά στο φακό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emily Ratajkowski (@emrata)

govastiletto.gr – Emily Ratajkowski: Η κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Romain Gavras σε disco club της Αθήνας