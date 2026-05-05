Σε μια νέα προσπάθεια υποβάθμισης της στρατιωτικής ισχύος του Ιράν προχώρησε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Οβάλ Γραφείο.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε δεινή θέση, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε ήδη να έχει «υψώσει λευκή σημαία παράδοσης».

Παράλληλα, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τις ικανότητες του ιρανικού στρατού, ισχυριζόμενος ότι οι δυνάμεις της χώρας έχουν εξασθενήσει σημαντικά.

«Παίζουν παιχνίδια, αλλά θέλουν να κάνουν συμφωνία. Και ποιος δεν θα ήθελε, όταν ο στρατός του έχει τελειώσει;», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως η δημόσια πολεμοχαρής στάση της Τεχεράνης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Αναφερόμενος στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε τις αμερικανικές δυνάμεις, χαρακτηρίζοντας τη δράση τους «σαν ατσάλι» και δηλώνοντας ικανοποιημένος από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα.

Ερωτηθείς για το τι θα συνιστούσε παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από την πλευρά του Ιράν, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες, περιοριζόμενος να πει: «Ξέρουν τι να μην κάνουν. Πρέπει να φερθούν έξυπνα». Υπογράμμισε μάλιστα πως πρόθεσή του δεν είναι η περαιτέρω αιματοχυσία, λέγοντας: «Δεν θέλουμε να πάμε εκεί και να σκοτώσουμε κόσμο».

Αίσθηση προκάλεσε για ακόμη μια φορά η επιλογή του Αμερικανού προέδρου να χαρακτηρίσει τη σύγκρουση ως «μικροσυμπλοκή» (micro-conflict). Η ορολογία αυτή έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων χαρακτηρισμών του, όπως «μίνι πόλεμος» και «μικρή εκδρομή», σε μια προφανή επικοινωνιακή προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες της αμερικανικής κοινής γνώμης για την εμπλοκή των ΗΠΑ σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή.