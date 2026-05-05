Σε εξαιρετικά κρίσιμη καμπή βρίσκεται η γεωπολιτική ισορροπία στη Μέση Ανατολή, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία που επιτεύχθηκε με διεθνείς πιέσεις φαίνεται να κλονίζεται επικίνδυνα. Οι τελευταίες αναφορές δημιουργούν ένα σκηνικό γενικευμένης ανάφλεξης, με τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας να στρέφονται πλέον στα Στενά του Ορμούζ, όπου καταγράφονται σοβαρά περιστατικά ναυτικής έντασης που απειλούν να τινάξουν στον αέρα την παγκόσμια σταθερότητα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση στις εμπόλεμες ζώνες παραμένει εκρηκτική. Οι παραβιάσεις της παύσης πυρός πληθαίνουν, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τις πολυήμερες διπλωματικές προσπάθειες. Η αβεβαιότητα ενισχύεται από το «πολεμικό κλίμα» που διαμορφώνεται σε ένα από τα πιο στρατηγικά σημεία του παγκόσμιου χάρτη.

Τα Στενά του Ορμούζ, ο κύριος δίαυλος μεταφοράς του παγκόσμιου πετρελαίου, μετατρέπονται σε πεδίο αντιπαράθεσης, με αναφορές για επεισόδια μεταξύ ναυτικών δυνάμεων που προκαλούν ήδη τριγμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν 7 ιρανικά «ταχύπλοα» στο Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Project Freedom». «Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τα αποκαλούν, “γρήγορα” σκάφη. Είναι ό,τι τους έχει απομείνει», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ την ίδια ώρα το Ιράν αρνήθηκε ότι σημειώθηκαν τέτοιες επιθέσεις.

Ωστόσο, ιρανικά κρατικά μέσα μετέδωσαν ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, αφότου οι ΗΠΑ στόχευσαν δύο πολιτικά σκάφη που μετέφεραν εμπορεύματα προς το Ιράν, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή.

Νωρίτερα χθες, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι είχε χτυπήσει ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στα Στενά , ένας ισχυρισμός που απορρίφθηκε από τον αμερικανικό στρατό.

Συναγερμός και εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Η διεθνής διπλωματία βρίσκεται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού». Ο ΟΗΕ και οι μεγάλες δυνάμεις απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, καθώς ο φόβος για ένα «ατύχημα» ή μια προβοκάτσια που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη περιφερειακή σύγκρουση είναι διάχυτος.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές. Το διακύβευμα δεν είναι πλέον μόνο η ειρήνευση στην περιοχή, αλλά η αποτροπή μιας κρίσης που θα μπορούσε να βυθίσει την παγκόσμια οικονομία στο χάος και να αλλάξει τον χάρτη της ασφάλειας όπως τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε στο Fox News πως «το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ». Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα πρόσφατα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύουν πως «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση».

Το χτύπημα στη Φουτζέιρα

Νέα ένταση καταγράφηκε χθες μετά από πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζέιρα, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, έφερε Ιράν και ΗΑΕ στα όρια μιας ευρύτερης στρατιωτικής σύρραξης.

Το ιρανικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι η επίθεση έγινε για να αποτρέψει την παράκαμψη των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, μέσω της Φουτζέιρα και δεν είχε στόχο τα Εμιράτα.

Σημειώνεται ότι οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζέιρα, στα ανατολικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, έχουν κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Το στρατηγικό του πλεονέκτημα είναι ότι συνδέεται με αγωγούς των ΗΑΕ που παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ, την πιο ευάλωτη θαλάσσια αρτηρία της περιοχής.