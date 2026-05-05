Αντισημιτικά ναζιστικά γκραφίτι, με κυρίαρχο σύμβολο τη σβάστικα αλλά και ναζιστικά συνθήματα, βεβήλωσαν συναγωγές, κατοικίες και μνημεία εβραϊκής μνήμης στη Νέα Υόρκη, σε ένα περιστατικό που οι αμερικανικές αρχές αντιμετωπίζουν ως πιθανή συντονισμένη ενέργεια «ρητορικής μίσους».

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας 4/5, στη συνοικία Ρίγκο Παρκ και στο Φόρεστ Χιλς, στο Κουίνς, όπου σε τουλάχιστον πέντε διαφορετικά σημεία, μεταξύ αυτών συναγωγές, σπίτια, ακόμη και όχημα, βρέθηκαν βανδαλισμέναμε σβάστικες και συνθήματα όπως «Heil Hitler».

Σε μία από τις πιο συμβολικά φορτισμένες επιθέσεις, γκραφίτι εντοπίστηκε πάνω σε πλάκα αφιερωμένη σε θύματα του Ολοκαυτώματος σε συναγωγή που ιδρύθηκε από Εβραίους πρόσφυγες της ναζιστικής Γερμανίας, γεγονός που προκάλεσε έντονη οργή στην εβραϊκή κοινότητα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τη δράση βρίσκονται τουλάχιστον τέσσερα άτομα, τα οποία καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας να κινούνται συντονισμένα σε διαφορετικά σημεία της περιοχής.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για «πολλαπλούς βανδαλισμούς» και διεξάγει έρευνα μέσω της ειδικής υπηρεσίας για εγκλήματα μίσους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει συλλήψεις.

Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης, Τζούλι Μένιν, έκανε λόγο για «τρομακτικά μηνύματα μίσους», τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες στοχεύουν ευθέως στο να εκφοβίσουν την εβραϊκή κοινότητα.

Παράλληλα, ο δήμαρχος της πόλης Ζόραν Μαμντάνι δήλωσε «σοκαρισμένος και εξοργισμένος», χαρακτηρίζοντας τα περιστατικά «σκόπιμες πράξεις αντισημιτικού μίσους», ενώ επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ασφάλεια των εβραϊκών κοινοτήτων.

Το περιστατικό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο μοτίβο αύξησης αντισημιτικών επιθέσεων στη Νέα Υόρκη, όπου σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας, τα σχετικά περιστατικά κατέγραψαν άνοδο άνω του 180% μέσα σε έναν χρόνο, παρά τη συνολική μείωση άλλων μορφών εγκληματικότητας.

Η πόλη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα εκτός Ισραήλ και τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά (από γκραφίτι σε παιδικές χαρές μέχρι επιθέσεις σε δρόμους και χώρους λατρείας) έχουν εντείνει την αίσθηση ανασφάλειας.

Σε αυτό το κλίμα, η πολιτική αντιπαράθεση δεν απουσιάζει: ο δήμαρχος Μαμντάνι, γνωστός για τις φιλοπαλαιστινιακές του θέσεις, βρίσκεται στο στόχαστρο μερίδας της εβραϊκής κοινότητας που τον κατηγορεί ότι, έμμεσα, συμβάλλει στο κλίμα έντασης, κατηγορίες που ο ίδιος απορρίπτει, επιμένοντας ότι διαχωρίζει την πολιτική κριτική από κάθε μορφή μίσους.