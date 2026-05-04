Με σκληρά αντίποινα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν, μετά τη νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (4/5), στο Fox News:

«Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο του «”Project Freedom”».

Ακόμη, μιλώντας στο ίδιο κανάλι, υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ανάπτυξη των ΗΠΑ στην περιοχή συνεχίζεται:

«Έχουμε περισσότερα όπλα και πυρομαχικά από ό,τι πριν», είπε ο Τραμπ. «Έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό. Έχουμε υλικό σε όλο τον κόσμο. Έχουμε βάσεις σε όλο τον κόσμο. Είναι όλες εφοδιασμένες με εξοπλισμό. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά τα πράγματα και θα τα χρησιμοποιήσουμε, αν τα χρειαστούμε».

Την ίδια ώρα, κάλεσε τη Νότια Κορέα να συμμετάσχει στην αμερικανική «Επιχείρηση Ελευθερίας», μετά την είδηση ότι πλοίο της τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον εθνών που δεν σχετίζονται με το PROJECT FREEDOM, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως είναι καιρός η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

«Εξαλείψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, “γρήγορα” σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, αυτή τη στιγμή δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά κατά τη διέλευση από το Στενό. Ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί», πρόσθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν έξι μικρά ιρανικά σκάφη, ενώ αναχαίτισαν drones και πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης που είναι αρμόδια για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Από την πλευρά του, Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος διέψευσε ότι πολεμικά πλοία των ΗΠΑ βύθισαν ιρανικά σκάφη.

Ο Ναύαρχος Κούπερ απηύθυνε, επίσης, αυστηρή σύσταση προς τα ιρανικά στρατεύματα να μείνουν μακριά από τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ που ξεκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» για την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, σημείωσε πως ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών παραμένει σε ισχύ και υπερβαίνει κάθε προσδοκία.

Αναφορές για πιθανή επίθεση στο Ιράν από ΗΠΑ, Ισραήλ

Εν τω μεταξύ, λίγη ώρα μετά την επίθεση που δέχτηκαν τα ΗΑΕ, αξιωματούχος της χώρας δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται «επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες», όπως ανέφερε και το ισραηλινό Channel 12.

Το Ιράν φέρεται να ευθύνεται για την επίθεση που έγινε το μεσημέρι στην πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα. Αναλυτές ήδη συσχετίζουν την επίθεση με το γεγονός πως από το λιμάνι της περιοχής μπορεί να γίνεται διακίνηση πετρελαίου παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ, που η Τεχεράνη επιμένει να κρατά κλειστά.

Την ίδια στιγμή, η ισραηλινή κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου σε διευρυμένη σύνθεση.