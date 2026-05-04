Ακολουθεί δήλωση του προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (ΠΕΠΙΕΘ), Γιώργου Βάλλη, για το περιστατικό προσάραξης Ρυμουλκού στη Μακρόνησο:

«Πριν από λίγο ενημερωθήκαμε για ένα σοβαρό ναυτικό ατύχημα στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου. Ένα ρυμουλκό πλοίο, το οποίο κινούνταν προς την Κάρυστο, προσάραξε υπό αδιευκρίνιστες –μέχρι στιγμής– συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατούσαν καλές καιρικές συνθήκες.

Το σκάφος υπέστη δύο ρήγματα (1 και 1,5 μέτρου) με αποτέλεσμα να μπάζει νερά, παρουσιάζοντας αριστερή κλίση. Το 7μελές πλήρωμα, όλοι Έλληνες ναυτικοί, ενήργησε ψύχραιμα ρίχνοντας άμεσα τη σωστική σχεδία.

Το πιο σημαντικό νέο της ημέρας είναι ένα: Και τα 7 μέλη του πληρώματος είναι απολύτως καλά στην υγεία τους.

Θέλω να εκφράσω δημόσια τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στη σημερινή επιτυχή επιχείρηση:

• Στο Λιμεναρχείο Λαυρίου και προσωπικά στον Λιμενάρχη, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο των επιχειρήσεων, συντονίζοντας άψογα τις ενέργειες.

• Στους ιδιώτες με τα σκάφη τους, που απέδειξαν για άλλη μια φορά τι σημαίνει ναυτοσύνη και αλληλεγγύη, σπεύδοντας αμέσως να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος θα διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές. Το κρατούμενο, όμως, για απόψε είναι ότι η ανθρώπινη ζωή προστατεύτηκε και 7 συνάνθρωποί μας θα επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειές τους. Η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα όλων μας».