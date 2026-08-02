Σκηνές απόλυτου πανικού εκτυλίχθηκαν στους αθλητικούς χώρους Copthall Playing Fields στο Μπάρνετ του Λονδίνου, όταν η αθρόα προσέλευση του κοινού στο φεστιβάλ Ghana Party in the Park ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, προκαλώντας επικίνδυνο ποδοπάτημα στην είσοδο.

Η ασφυκτική πίεση που δημιουργήθηκε από τις χιλιάδες κόσμου που περίμεναν για ώρες είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών επισκεπτών και την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας, ασθενοφόρων και ελικοπτέρων αεροδιακομιδής.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση ως εξαιρετικά χαοτική, καταλογίζοντας σοβαρές ελλείψεις στη διοργάνωση, ενώ βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν διασώστες να απομακρύνουν τραυματίες πάνω σε φορεία.

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Αν και αρχικά κυκλοφόρησαν ανεπιβεβαίωτες φήμες για επιθέσεις με μαχαίρι και θύματα, η Μητροπολιτική Αστυνομία και οι διοργανωτές τις διέψευσαν κατηγορηματικά. Η εκδήλωση διακόπηκε οριστικά το βράδυ του Σαββάτου σε συνεννόηση με τις αρχές, αποκλειστικά για λόγους δημόσιας ασφάλειας και προστασίας των παρευρισκομένων.