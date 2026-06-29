Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 της Δευτέρας (29/6) στην περιοχή Τζανταρλί της Σμύρνης, στη δυτική Τουρκία, η οποία πλησιάζει σε κατοικημένη περιοχή.

Πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο από αέρος όσο και από εδάφους δίνουν μάχη για να περιοριστεί η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενες δασικές εκτάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τουρκικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι για την κατάσβεση επιχειρούν επτά αεροπλάνα, οκτώ ελικόπτερα και 35 πυροσβεστικά οχήματα, με το έργο της κατάσβεσης να κρίνεται ιδιαίτερα δύσκολο.