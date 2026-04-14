Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε σήμερα (14/4) σε σχολείο, ενώ οργή προκαλούν οι αποκαλύψεις για τις προειδοποιήσεις που είχε απευθύνει ο νεαρός δράστης, Ömer Ket, μέσω των social media.

Όπως προκύπτει από την εξέλιξη των ερευνών, ο δράστης δεν έδρασε απροειδοποίητα, αλλά είχε φροντίσει να «προαναγγείλει» το λουτρό αίματος, με μια σειρά από ανατριχιαστικές αναρτήσεις, οι οποίες φαίνεται πως δεν αξιολογήθηκαν εγκαίρως.

Saldırıyı gerçekleştiren ve 2007 doğumlu olduğu belirlenen Ömer Ket’in, olaydan önce sosyal medya üzerinden okulun Instagram hesabına tehdit içeren yorumlar yaptığı tespit edildi: “Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar.” pic.twitter.com/GSIMJCDu21 — TKR (@TKRgazete) April 14, 2026

Στα μηνύματα που έφεραν στο φως οι Αρχές και τα τουρκικά Μέσα, ο Ömer Ket δήλωνε ρητά και με πρωτοφανή κυνισμό την πρόθεσή του να επιτεθεί στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

«Ετοιμαστείτε, θα γίνει επίθεση σε αυτό το σχολείο σε λίγες μέρες», έγραψε χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους στόχους του και προειδοποιώντας για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει.

“İLK SEN GİDECEKSİN MÜDÜR” Şanlıurfa’da okula silahlı saldırı gerçekleştirip 16 kişiyi yaralayan Ömer K.’nin olay öncesi sosyal medya hesabından yaptığı kan donduran paylaşımlar ortaya çıktı.https://t.co/2uV3sAvFXG pic.twitter.com/ctUv9ysOts — Sabah (@sabah) April 14, 2026

Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι ο δράστης είχε προσδιορίσει ακόμα και τον αριθμό των θυμάτων που επιθυμούσε, αναφέροντας συγκεκριμένα τη φράση «50 άτομα την ημέρα της επίθεσης».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TGRT HABER (@tgrthaber)

Η εμμονή του με το σχολικό περιβάλλον φάνηκε να επικεντρώνεται και σε συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς σε μία από τις αναρτήσεις του στράφηκε ευθέως κατά της Διεύθυνσης του Σχολείου, γράφοντας με απειλητικό ύφος: «Θα είσαι ο πρώτος που θα φύγει, Διευθυντή».

Şanlıurfa Siverek’teki saldırıyı gerçekleştiren Ömer Ket’in sosyal medya paylaşımı: “Maskenin altındaki gülümsemenin gerçek olduğunu mu düşünüyorsunuz?” https://t.co/076fzRmeq3 pic.twitter.com/3WaskMJiEj — Solcu Gazete (@solcugazete60) April 14, 2026

Η δημοσιοποίηση αυτών των μηνυμάτων ανοίγει πλέον έναν μεγάλο κύκλο συζητήσεων στην Τουρκία σχετικά με την ασφάλεια στα σχολεία και την παρακολούθηση των ψηφιακών απειλών. Το γεγονός ότι ένας ένοπλος χρησιμοποίησε τα social media ως πλατφόρμα εκφοβισμού και προαναγγελίας μιας τέτοιας αποτρόπαιης πράξης, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το πώς η ρητορική μίσους και οι άμεσες απειλές κατά της ζωής μαθητών και εκπαιδευτικών πέρασαν κάτω από το «ραντάρ» των Αρχών.

Το χρονικό της επίθεσης στο Σχολείο της Τουρκίας

Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 14/4, στην περιοχή Σιβέρεκ της επαρχίας Σανλιούρφα, προκαλώντας πανικό μέσα σε σχολικό συγκρότημα και αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 16 τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές.

Η στιγμή της επίθεσης είναι συγκλονιστική και καταγράφηκε από το κύκλωμα κλειστών καμερών του Σχολείου, όπου διακρίνεται ο δράστης να βγάζει την καραμπίνα από το σακίδιό του, να την οπλίζει και μετά να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον όποιου ήταν στο οπτικό του πεδίο:

Μαθητές τρέχουν να σωθούν έξω από το Σχολείο. Στο σημείο έσπευσαν μονάδες ειδικών επιχειρήσεων της αστυνομίας, σε μια προσπάθεια να ελεγχθεί η κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ahmet Koyuncu, στην οδό Rüştü Küçükömer της περιοχής.

Ο δράστης που εισέβαλε στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ahmet Koyuncu στην περιοχή Siverek της Şanlıurfa με κυνηγετικό όπλο, άνοιξε πυρ αδιακρίτως και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ταυτοποιήθηκε ως ο 19χρονος Ömer Ket, πρώην μαθητής του Σχολείου.

Μετά από ειδοποιήσεις πολιτών, στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι 16 άτομα, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης φέρεται να είχε ταμπουρωθεί μέσα στο σχολικό συγκρότημα.

Ο 19χρονος δράστης αρνήθηκε να παραδοθεί παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της αστυνομίας, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων.

Μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα

Αναφέρεται ότι ορισμένοι τραυματισμένοι μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα για να σωθούν από τα πυρά, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας επισημαίνουν ότι η πλειονότητα των μαθητών απομακρύνθηκε με ασφάλεια, καθώς το σχολείο εκκενώθηκε εγκαίρως.

Κυβερνήτης Σανλιούρφα: « Ο δράστης αυτοκτόνησε»

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, επισκέφθηκε τους τραυματίες στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο, ο Σιλντάκ ανέφερε ότι πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό, το οποίο προκλήθηκε όταν ο ύποπτος εισήλθε στο Σχολείο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως.

Ο ίδιος δήλωσε ότι 16 άτομα τραυματίστηκαν συνολικά, σημειώνοντας: «Από τους 16 τραυματίες, οι 4 είναι καθηγητές, οι 10 μαθητές, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος σε καντίνα. Ευτυχώς δεν υπήρξαν θάνατοι. Τέσσερις από τους τραυματίες, δύο καθηγητές και δύο μαθητές, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η κατάσταση της υγείας τους κρίθηκε μέτρια. Οι υπόλοιποι 12 τραυματίες νοσηλεύονται στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ».

Σημειώνοντας ότι το περιστατικό διερευνάται από πολλές πλευρές, ο Σιλντάκ πρόσθεσε:

«Ο δράστης είναι πρώην μαθητής του Σχολείου, ο οποίος φοίτησε μόνο στην 9η τάξη. Στη συνέχεια εγγράφηκε σε Πρόγραμμα Ανοιχτού Λυκείου. Γεννημένος το 2007, αυτοκτόνησε όταν περικυκλώθηκε από την αστυνομία. Δεν έχει προηγούμενο ποινικό μητρώο. Το Σχολείο έχει εκκενωθεί. Πρόκειται για ένα περιστατικό που μας λυπεί βαθύτατα και θα διερευνηθεί διεξοδικά, σε όλες του τις πτυχές, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού του δράστη. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας προς τους κατοίκους του Σιβέρεκ και της Σανλιούρφα. Θα ακολουθηθούν οι απαραίτητες δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες. Παρά τα μέτρα ασφαλείας στα Σχολεία, τέτοια μεμονωμένα περιστατικά μπορεί να συμβούν, ωστόσο θα διεξαχθεί πλήρης έρευνα.»

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ παραμένουν υπό διερεύνηση τα ακριβή αίτια της επίθεσης.

Με πληροφορίες από: Milliyet