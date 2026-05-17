Σοκ εξακολουθεί να προκαλεί στην Ιταλία η αιματηρή επίθεση στη Μόντενα, όπου ο μαροκινής καταγωγής μετανάστης δεύτερης γενιάς Σαλίμ Ελ Κούντρι 31 ετών, παρέσυρε με αυτοκίνητο πεζούς στο κέντρο της πόλης, αφήνοντας πίσω του σκηνές πανικού, σοβαρά τραυματίες και μια ολόκληρη κοινωνία σε κατάσταση σοκ.

Οι ιταλικές αρχές έχουν αποκλείσει μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο οργανωμένης τρομοκρατικής ενέργειας, ωστόσο η εισαγγελία απήγγειλε στον δράστη την ιδιαίτερα βαριά κατηγορία της «διάπραξης σφαγής», όπως προβλέπεται από τον ιταλικό ποινικό κώδικα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο με τη πορεία του αυτοκινήτου και την κατάληξή του (Προσοχή! πολύ σκληρές εικόνες!):

Πολίτες ακινητοποίησαν τον δράστη πριν διαφύγει

Αμέσως μετά τη σύγκρουση ο Σαλίμ Ελ Κούντρι εγκατέλειψε το Citroen C3 και προσπάθησε να διαφύγει πεζός.

Δεν τα κατάφερε χάρη στο θάρρος και την εγρήγορση τεσσάρων πολιτών, μεταξύ των οποίων δύο Αιγύπτιοι υπήκοοι, που τον καταδίωξαν.

Δείτε βίντεο με την ακινητοποίηση του 31χρονου από τους διερχόμενους πολίτες:

Italian authorities are investigating after 31-year-old Salim El Koudri allegedly drove at high speed through Via Emilia in Modena, hitting multiple pedestrians before crashing and allegedly stabbing a bystander who tried to stop him from fleeing. At least eight people were… pic.twitter.com/UPfvPZ34aF — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Αν και ο 31χρονος ήταν οπλισμένος με μαχαίρι με λεπίδα 20 εκατοστών, η ομάδα κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στην οποία στη συνέχεια παραδόθηκε.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Λούκα Σινιορέλι, τον πολίτη που ήταν ο πρώτος που επιχείρησε να ακινητοποιήσει τον δράστη όταν εκείνος βγήκε από το αυτοκίνητο.

Ο δήμαρχος της Μόντενα Μάσιμο Μετζερέτι, επικοινώνησε προσωπικά μαζί του για να τον ευχαριστήσει.

«Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει, αλλά το έκανε. Έδωσε το παράδειγμα σε όλους», δήλωσε ο δήμαρχος, κάνοντας λόγο για «πράξη θάρρους που συγκίνησε όλη την Ιταλία».

Ακύρωσε την επίσκεψη της στην Κύπρο η Μελόνι

Η τραγωδία στη Μόντενα είχε άμεσο αντίκτυπο ακόμη και στο πρόγραμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψή της στην Κύπρο προκειμένου να μεταβεί στην πληγωμένη ιταλική πόλη και να επισκεφθεί τους τραυματίες.

Η Μελόνι επρόκειτο να συναντηθεί στη Λευκωσία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο επαφών για την ενίσχυση της συνεργασίας Ιταλίας–Κύπρου σε ζητήματα ενέργειας, μεταναστευτικού και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, μετά την αιματηρή επίθεση, αποφάσισε να παραμείνει στην Ιταλία και να μεταβεί μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα στη Μόντενα, στέλνοντας μήνυμα στήριξης στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Ιμάμης: «Ο Σαλίμ ήταν από καλή οικογένεια, δεν επισκεπτόταν συχνά το κέντρο.»

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο ιμάμης της τοπικής κοινότητας καταδίκασε δημόσια την επίθεση, κάνοντας λόγο για μια πράξη που «δεν έχει καμία σχέση με την πίστη και την ανθρώπινη λογική», ενώ οι αρχές εξετάζουν πλέον το ψυχολογικό προφίλ του δράστη και το παρελθόν του.

«Δεν έχω ξαναδεί τον Σαλίμ Ελ Κούντρι, στον σύλλογό μας στο Ραβαρίνο. Γνωρίζω καλά τον πατέρα του, ωστόσο. Μπορώ μόνο να πω ότι είναι καλός άνθρωπος, όπως και η υπόλοιπη οικογένεια. Ένας σκληρά εργαζόμενος, ένας από αυτούς που φροντίζουν τη δουλειά και το σπίτι τους. Ένας μορφωμένος άνθρωπος, και δεν έχω ακούσει ποτέ κάτι κακό γι’ αυτόν». Ανάφερε συγκεκριμένα Ο Αμπντελματζίντ Αμπουελάλα, ιμάμης της τοπικής ισλαμικής κοινότητας στο Ραβαρίνο.

«Είμαστε πραγματικά σοκαρισμένοι από αυτό που συνέβη. Η δική μας είναι μια μικρή κοινότητα, όλοι γνωριζόμαστε. Έχω επίσης ρωτήσει φίλους και εθελοντές: κανείς δεν γνωρίζει τον Σαλίμ», κατέληξε ο ιμάμης.

Οι μαρτυρίες που παγώνουν το αίμα

Ο 31χρονος δράστης, αφού χτύπησε δώδεκα πεζούς με το αυτοκίνητό του, φέρεται να βγήκε από το αυτοκίνητο και μαχαίρωσε έναν περαστικό που προσπάθησε να τον σταματήσει.

«Είδαμε το αυτοκίνητο να έρχεται, κατευθυνόταν προς το πεζοδρόμιο. Ξαφνικά επιτάχυνε. Πήγαινε με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα και είδαμε ανθρώπους να πετάνε», είπαν ορισμένοι μάρτυρες.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο ξένοι πολίτες: ένας Γερμανός τουρίστας που έκανε διακοπές στην Ιταλία και μια Πολωνή. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της Εμίλια Ρομάνια.

Μια 27χρονη κοπέλα, μια 71χρονη γυναίκα και ένας 47χρονος νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Μοντένα με ελαφρά τραύματα και δεν βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αφηγήσεις των ανθρώπων που βρέθηκαν στο σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένας 60χρονος σεφ, ο οποίος σύμφωνα με την αδελφή του θυμάται κάθε δευτερόλεπτο της επίθεσης.

«Εκτοξεύτηκε στον αέρα και είδε ανθρώπους να “πηδούν” παντού», περιέγραψε εμφανώς συγκλονισμένη η αδελφή του, έξω από το νοσοκομείο Μπατζιοβάρα όπου νοσηλεύεται.

Ο άνδρας υπέστη μικροκατάγματα στο κεφάλι και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Ζευγάρι υπέστη ακρωτηριασμούς στα πόδια

Ακόμη πιο δραματική είναι η ιστορία ενός ζευγαριού 55χρονων, που βρέθηκε κυριολεκτικά στο πέρασμα του αυτοκινήτου. Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και υπέστησαν ακρωτηριασμούς στα πόδια, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να τους κρατήσουν στη ζωή.

«Θυμάμαι τα πάντα. Είδα ανθρώπους να ανατινάζονται», φέρεται να είπε ο άνδρας στους διασώστες λίγο μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Η πιο κρίσιμη περίπτωση παραμένει εκείνη της 55χρονης που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Ματζόρε της Μπολόνια. Οι γιατροί κάνουν λόγο για πολλαπλά τραύματα και χαρακτηρίζουν την κατάσταση «κρίσιμη και απειλητική για τη ζωή», αν και διαπιστώνεται ελαφρά βελτίωση.

Ο σύζυγός της, επίσης 55 ετών, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε σταθερή κατάσταση.

Στο νοσοκομείο Μπατζιοβάρα της Μόντενα παραμένουν ακόμη δύο γυναίκες σε σοβαρή κατάσταση: μία 69χρονη που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και μία 53χρονη που έχει ήδη περάσει από πολλαπλά χειρουργεία. Η πρόγνωση και για τις δύο παραμένει επιφυλακτική.

Παράλληλα, ένας 59χρονος άνδρας με τραύματα στο πρόσωπο παραμένει υπό παρακολούθηση, ενώ τρεις ακόμη τραυματίες πήραν εξιτήριο από τα επείγοντα περιστατικά.

Οι υγειονομικές αρχές ενεργοποίησαν ομάδα ψυχολόγων τόσο για τους τραυματίες και τις οικογένειές τους όσο και για τους αυτόπτες μάρτυρες που βίωσαν το χάος της επίθεσης.

Θύμα ρατσιστικών επιθέσεων ο δράστης – Ποιος είναι ο Σαλίμ Ελ Κούντρι

Υπάρχουν αναφορές στον ιταλικό Τύπο ότι ο Σαλίμ Ελ Κούντρι είχε υπάρξει στο παρελθόν στόχος ρατσιστικών επιθέσεων, στοιχείο που πλέον εξετάζεται από τους ερευνητές στο πλαίσιο του ψυχολογικού του προφίλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 31χρονος φέρεται να είχε εκδηλώσει έντονο αίσθημα απομόνωσης και κοινωνικής απόρριψης, ενώ κάποιοι κύκλοι κοντά στην έρευνα κάνουν λόγο για «συσσωρευμένη οργή» και βαθιά ψυχική αστάθεια.

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ακόμη ότι ο δράστης είχε πει πως αισθανόταν «στοχοποιημένος και χλευασμένος», χωρίς ωστόσο οι αρχές να θεωρούν ότι αυτό αρκεί για να εξηγήσει τη φονική επίθεση.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Σαλίμ Ελ Κούντρι δεν βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών

Ο Σαλίμ Ελ Κούντρι είναι 31 ετών, Ιταλός πολίτης μαροκινής καταγωγής και ανήκει στη λεγόμενη «δεύτερη γενιά» μεταναστών στην Ιταλία.

Γεννήθηκε στο Σεριάτε της επαρχίας του Μπέργκαμο και τα τελευταία χρόνια διέμενε στο Ραβαρίνο, κοντά στη Μόντενα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα, ήταν πτυχιούχος Οικονομικών, χωρίς ποινικό μητρώο και χωρίς γνωστές διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις ή ισλαμιστικούς πυρήνες.

Ωστόσο, οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι από το 2022 βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση για σοβαρές σχιζοειδείς διαταραχές, ενώ μέχρι και το 2024 λάμβανε θεραπεία σε δομή ψυχικής υγείας στο Καστελφράνκο Εμίλια.

Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι ήταν άνεργος, αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα κοινωνικής απομόνωσης και φέρεται να είχε εκφράσει στο παρελθόν παράπονα ότι είχε υπάρξει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς και bullying, στοιχείο που πλέον εξετάζεται από τους ερευνητές στο πλαίσιο της ψυχολογικής του κατάστασης.