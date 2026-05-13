Ένας 22χρονος Γεωργιανός, ηγέτης εξτρεμιστικού δικτύου, καταδικάστηκε την Τετάρτη από δικαστήριο της Νέας Υόρκης σε κάθειρξη 15 ετών για σχεδιασμό επιθέσεων κατά της εβραϊκής κοινότητας και άλλων μειονοτήτων στις ΗΠΑ.

Ως ηγετικό στέλεχος του διεθνούς νεοναζιστικού δικτύου Maniac Murder Cult (MMC), ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι «στρατολόγησε άλλους» για να διαπράξουν βίαιες επιθέσεις με στόχο την προώθηση της ιδεολογίας της οργάνωσης «συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της υποκίνησης επίθεσης που θα προκαλούσε πολλά θύματα στη Νέα Υόρκη», ανέφερε η εισαγγελία του Μπρούκλιν.

Γνωστός με το προσωνύμιο «Διοικητής Χασάπης» («Commander Butcher»), ο 22χρονος εκδόθηκε από τη Μολδαβία τον Μάιο του 2025 και τον Νοέμβριο ομολόγησε την ενοχή του.

«Αυτή η σύλληψη και η επακόλουθη καταδίκη στέλνουν ένα ισχυρό μήνυμα προς όσους επιθυμούν να εμπλακούν σε εγκλήματα μίσους», σχολίασε ο αναπληρωτής διευθυντής του FBI Τζέιμς Μπάρνακλ.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, ο Μιχαήλ Τσιχικβισβίλι, ο οποίος ταξίδεψε στο Μπρούκλιν το καλοκαίρι του 2022, χρησιμοποίησε την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να υποκινήσει αρκετούς ομοϊδεάτες του να στοχοποιήσουν την εβραϊκή κοινότητα και άλλες μειονότητες μέσω βομβιστικών επιθέσεων, εμπρησμών και δηλητηριάσεων. Μεταξύ των ατόμων που προσέγγισε, όμως, ήταν και ένας μυστικός πράκτορας.

Ένα από τα σχέδιά του αφορούσε τη διανομή δηλητηριασμένων γλυκισμάτων από κάποιον που θα φορούσε στολή Αϊ-Βασίλη την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2024. Η ανταλλαγή μηνυμάτων με τον μυστικό πράκτορα οδήγησε στην αποκάλυψη του σχεδίου και στη σύλληψη του Τσιχικβισβίλι στη Μολδαβία.