Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της πρωθυπουργίας του, ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ανοιχτή εσωκομματική ανταρσία, καθώς ο υπουργός Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, φέρεται έτοιμος να κινήσει τις διαδικασίες για την αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ, ο Βρετανός πρωθυπουργός εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει μάχη για την παραμονή του στο αξίωμα, διαμηνύοντας σε στενούς του συμμάχους ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί αμαχητί.

Το κλίμα έντασης κορυφώθηκε την Τετάρτη, αμέσως μετά την παραδοσιακή ομιλία του Βασιλιά Καρόλου στο Κοινοβούλιο, η οποία, αν και είχε ως στόχο να παρουσιάσει το φιλόδοξο νομοθετικό πρόγραμμα της κυβέρνησης για τη νέα περίοδο, επισκιάστηκε από τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις.

Παρά τις φήμες για επικείμενη παραίτηση του Στρίτινγκ και την έναρξη διαδικασίας διαδοχής εντός των Εργατικών, ο Στάρμερ εμφανίστηκε μαχητικός στη Βουλή των Κοινοτήτων, υπερασπιζόμενος τις προτεραιότητες για την οικονομική ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ενώ παράλληλα άσκησε κριτική σε όσους επενδύουν στον διχασμό.

Σημειώνεται πως η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου στη Βουλή των Λόρδων έθεσε το πλαίσιο για 35 νομοσχέδια που καλύπτουν κρίσιμους τομείς, όπως η εθνικοποίηση της χαλυβουργίας British Steel, η ενίσχυση της πράσινης ενέργειας και η προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έναν κόσμο που ο μονάρχης χαρακτήρισε ως «ολοένα και πιο επικίνδυνο και ασταθή».

Μεταξύ των προτάσεων ξεχωρίζουν η επέκταση του δικαιώματος ψήφου στους 16 ετών και η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, την ώρα που ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μάγχη παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ. Ωστόσο, η προσοχή παραμένει στραμμένη στις εσωτερικές διεργασίες του Εργατικού Κόμματος, καθώς η συνάντηση των 16 λεπτών μεταξύ Στάρμερ και Στρίτινγκ στην Ντάουνινγκ Στριτ δεν φαίνεται να εκτόνωσε την κρίση.

Με περισσότερους από 90 βουλευτές να φέρονται ότι ζητούν την αποχώρηση του πρωθυπουργού, η αυριανή Πέμπτη θεωρείται ορόσημο για το αν θα εκδηλωθεί και επίσημα η κίνηση αμφισβήτησης, θέτοντας σε κίνδυνο τη συνοχή της κυβέρνησης σε μια περίοδο έντονων διεθνών και εγχώριων προκλήσεων.