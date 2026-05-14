Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) κατήγγειλε χθες Τετάρτη την έλλειψη πολιτικής βούλησης για να τερματιστεί ο εμφύλιος πόλεμος στο Σουδάν και να χρηματοδοτηθεί η χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στα εκατομμύρια θύματα της βίας στη χώρα.

Τα τρία και πλέον χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχουν χάσει τη ζωή τους δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια άλλοι ξεριζώθηκαν και ενέσκηψε αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Μολαταύτα, «δεν μοιάζει να υπάρχει στ’ αλήθεια καμιά βούληση να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος», τόνισε σε δημοσιογράφους ο Τζαβίντ Αμπντελμονέιμ, πρόεδρος της MSF International, στην έδρα της στη Γενεύη.

Έπειτα από επίσκεψη διάρκειας αρκετών εβδομάδων στην αχανή περιοχή Νταρφούρ (δυτικά), που ρήμαξε ο πόλεμος, στηλίτευσε την απόλυτη «ατιμωρησία», μιλώντας για τεράστια «πολιτική αποτυχία», που δεν αφορά «μόνο τον τερματισμό του πολέμου» αλλά και «την προστασία την αμάχων».

Επέμεινε πως τον σοκάρει το ότι, τόσο εντός της χώρας όσο και σε διεθνή κλίμακα, «δεν υφίσταται πολιτική βούληση ούτε για να σταματήσει ο πόλεμος, ούτε για να χρηματοδοτηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια».

Η MSF δεν πλήττεται άμεσα από τις περικοπές της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε διεθνή κλίμακα, καθώς δεν εξαρτάται από τα κράτη–αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν αισθάνεται τον αντίκτυπό τους, πρόσθεσε.

«Εργαζόμαστε μέσα σ’ ένα οικοσύστημα, κι όταν οι υγειονομικοί φορείς πέφτουν σαν τις μύγες παντού, αυτό το οικοσύστημα επηρεάζει κι εμάς», εξήγησε.

Οι μεγάλες περικοπές της χρηματοδότησης της ανθρωπιστικής βοήθειας σε παγκόσμια κλίμακα και η επιδείνωση των εφοδιαστικών δυσχερειών για τις παραδόσεις βοήθειας, εν μέρει εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σημαίνουν πως πολλοί Σουδανοί και Σουδανές μένουν χωρίς καμιά βοήθεια.

Η MSF κάνει όσο μεγαλύτερη προσπάθεια μπορεί για να «συμπληρώσει το κενό που αφήνουν οι κυβερνήσεις», αλλά η κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, τόνισε.

Τον περασμένο μήνα, μόνο στο κεντρικό Νταρφούρ, τουλάχιστον 47 πρωτοβάθμια κέντρα υγείας απώλεσαν τη διεθνή χρηματοδότησή τους, επισήμανε ο Αμπντελμονέιμ.

Οι συνέπειες των περικοπών είναι ξεκάθαρες, συνέχισε. Αυτή τη στιγμή μαίνεται «μεγάλη επιδημία ιλαράς, ενώ καταγράφονται επίσης κρούσματα μηνιγγίτιδας, διφθερίτιδας και τέτανου των νεογνών, εξήγησε. Παρότι πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις για νόσους «που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τον εμβολιασμό», καθημερινά «σκοτώνουν παιδιά», πρόσθεσε.

Η κατάσταση είναι δραματική στην Ταουίλα, στο Νταρφούρ, όπου βρήκαν καταφύγιο εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι όταν οι ΔΤΥ κυρίευσαν την Ελ Φάσερ τον Οκτώβριο, έπειτα από πολιορκία 18 μηνών.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων εκεί εκτιμάται πως ανέρχεται μεταξύ 400.000 και ενός εκατομμυρίου. Οι ελλείψεις τροφής και νερού είναι πελώριες. Ο κόσμος «πεινάει και διψάει», είπε ο πρόεδρος της MSF, υπογραμμίζοντας πως πολλοί δεν τρώνε παρά μόλις ένα γεύμα την ημέρα, αν είναι τυχεροί.

Το στέλεχος της ΜΚΟ κατήγγειλε ακόμη την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον των δομών υγείας.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) καταμετρά σχεδόν 200 τέτοιες επιθέσεις, με περίπου 1.700 νεκρούς.

Ο Αμπντελμονέιμ υπογράμμισε πως πολλά μέλη του προσωπικού της MSF του εκμυστηρεύτηκαν πως «φοβούνται» όταν πάνε για δουλειά καθημερινά, διότι «τα νοσοκομεία είναι στόχοι».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP