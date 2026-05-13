Σε μια από τις σφοδρότερες επιθέσεις από την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων εξελίχθηκε το τελευταίο εικοσιτετράωρο για την Ουκρανία, με τις ρωσικές δυνάμεις να εξαπολύουν τουλάχιστον 800 drones εναντίον στόχων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση για την κατάσταση, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι το κύμα των επιδρομών έπληξε κυρίως περιοχές της δυτικής Ουκρανίας, οι οποίες γειτνιάζουν με τα σύνορα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια στην παραμεθόριο ζώνη.

Ο Ουκρανός ηγέτης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συνέδεσε ευθέως τη σφοδρότητα και τη διάρκεια της επίθεσης με τη διπλωματική δραστηριότητα σε διεθνές επίπεδο, σημειώνοντας ότι η χρονική συγκυρία συμπίπτει με την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στην Κίνα για μια επίσημη επίσκεψη υψηλής σημασίας.

Σύμφωνα με την προσέγγιση του Κιέβου, η μαζική αυτή επιχείρηση της Μόσχας ενδέχεται να αποτελεί ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινότητα σε μια στιγμή έντονης γεωπολιτικής κινητικότητας. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η κλιμάκωση αυτή δεν είναι τυχαία, υπογραμμίζοντας ότι σημειώθηκε την ώρα που η παγκόσμια προσοχή είναι στραμμένη στις επαφές του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, από τις οποίες αναμένονται σημαντικές εξελίξεις.

Παράλληλα, ο Ουκρανός Πρόεδρος απηύθυνε εκ νέου έκκληση προς τους συμμάχους της χώρας του, ζητώντας την άσκηση ουσιαστικής πίεσης προς τη Ρωσία προκειμένου να τερματιστούν οι επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές. Η κατάσταση στις πληγείσες περιοχές παραμένει κρίσιμη, με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να επιχειρούν στα σημεία των πληγμάτων, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων επιδρομών, την ώρα που η διεθνής διπλωματία αναζητά τρόπους εκτόνωσης της κρίσης.