Επλήχθη και σήμερα ο νότιος Λίβανος, από τις IDF και ο στρατός μάλιστα συνέχισε την προέλασή του εις βάθος στην χώρα, αγνοώντας την υποτιθέμενη εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου και ουδέποτε τηρήθηκε από το Ισραήλ.

Τα πλήγματα στη χώρα της Μέσης Ανατολής σημειώνονται την ώρα που οι συνομιλίες διεξάγονται στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στις στρατιωτικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Οι συγκρούσεις ανάμεσα στις ισραηλινές δυνάμεις και την Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές. Το πρωί του Σαββάτου, λοιπόν, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους δέκα χωριών να τα εκκενώσουν εν όψει επιδρομών, σύμφωνα με το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Η ισραηλινή «στοχευμένη» επίθεση τραυμάτισε σοβαρά δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα στον νότιο Λίβανο σήμερα, σύμφωνα με τον στρατό της χώρας.

«Δύο στρατιώτες που επέβαιναν σε όχημα τραυματίσθηκαν σοβαρά, αφού βρέθηκαν στο στόχαστρο εχθρικού ισραηλινού drone» κοντά στην πόλη της Ναμπατίγια, αναφέρεται σε ανακοίνωση του λιβανικού στρατού.

Πυρά πυροβολικού έπληξαν ζώνες κοντά στο μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ, μία ημέρα αφού ο υπουργός Πολιτισμού του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινές επιθέσεις απειλούν τόσο το συγκεκριμένο μνημείο, όσο και άλλους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι έπληξε με ρουκέτες το έδαφος του βορείου Ισραήλ, ενώ οι IDF υποστήριξαν ότι αναχαίτισαν τις περισσότερες από αυτές.

Σε ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ κατήγγειλαν «τις καταδικαστέες πρακτικές του Ισραήλ», την επέκταση των ισραηλινών επιθέσεων στις περιοχές της Τύρου και της Ναμπατίγια, καθώς και «την συνέχιση των βομβαρδισμών και την καταστροφή με εκσκαφείς κατοικιών και ιστορικών χώρων».

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις αεροπορικές και χερσαίες επιδρομές στον Λίβανο, όπου δηλώνει ότι βάλλει κατά στόχων της Χεζμπολάχ με σκοπό τον αφοπλισμό της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Χεζμπολάχ αρνείται το αφοπλισμό της και είναι αντίθετη σε συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου.

Εκεχειρία, υποχρεωτικό στάδιο για την πρόοδο των συνομιλιών

Οι στρατιωτικές αντιπροσωπείες των δύο χωρών συναντήθηκαν την Παρασκευή (29/05) στην Ουάσινγκτον για την προετοιμασία νέου γύρου συνομιλιών για τις 2 και 3 Ιουνίου, του τέταρτου γύρου από την αρχή της πολεμικής σύρραξης.

Συνολικά, από την έναρξη του τελευταίου αυτού πολέμου, οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 3.355 ανθρώπων και έχουν εκδιώξει από τις εστίες τους περισσότερο του ενός εκατομμυρίου κατοίκων, σύμφωνα με τις λιβανικές Αρχές. Μόνο την εβδομάδα που πέρασε, 15 παιδιά σκοτώθηκαν και 62 τραυματίσθηκαν σύμφωνα με την Unicef.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι θεωρεί ένα μεγάλο μέρος του εδάφους του νοτίου Λιβάνου «εμπόλεμη ζώνη».

Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, οι στρατιώτες των IDF «διέσχισαν» χθες τον ποταμό Λιτάνι, που βρίσκεται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι επετέθη κατά ισραηλινών δυνάμεων που προσπαθούσαν να προωθηθούν στην περιοχή του φρουρίου Μποφόρ και κατά ισραηλινών στρατιωτικών υποδομών στο βόρειο Ισραήλ σε απόσταση 30 περίπου χιλιομέτρων από τα σύνορα. Ο ισραηλινός στρατός δεν επιβεβαίωσε αυτές τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο Λίβανος και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον Απρίλιο υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ασφαλείας. Οι χθεσινές συνομιλίες θα χρησιμεύσουν, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ως βάση των πολιτικών συνομιλιών που θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Ιουνίου.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου προειδοποίησε τον Υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο ότι η εφαρμογή εκεχειρίας είναι ένα υποχρεωτικό στάδιο για οποιαδήποτε πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ