Στρατιώτης σκοτώθηκε το Σαββατοκύριακο από πυρά στα σύνορα με το Ιράν, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι οι Αρχές και των δύο κρατών άρχισαν και συνεχίζουν να διενεργούν έρευνα για την υπόθεση.

«Την 31η Οκτωβρίου, ενώ επενέβαινε» για την αποτροπή «παράνομης διέλευσης των συνόρων στον τομέα του συνοριακού φυλακίου Έγκιν Μαγέν», στρατιώτης σκοτώθηκε «από πυρά τα οποία, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, προήλθαν από το Ιράν», εξήγησε το υπουργείο.

Ο στρατιώτης «τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της επέμβασης» και, παρά τις ιατρικές φροντίδες που του παρασχέθηκαν, «δεν μπόρεσε να σωθεί», κατά την ίδια πηγή.

Οι τουρκικές αρχές άρχισαν αμέσως να διενεργούν έρευνα και υπήρξε συνάντηση Τούρκων και Ιρανών αξιωματούχων για να συζητηθεί η κατάσταση «την 3η Νοεμβρίου», πάντα σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το Ιράν άρχισε επίσης να διενεργεί έρευνα προκειμένου «να χυθεί φως στο εν λόγω συμβάν», συμπλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διαβεβαιώνοντας πως σκοπός είναι «να εξιχνιαστεί πλήρως το συμβάν» στη «διεξοδική έρευνα σε συντονισμό με τις ιρανικές αρχές».

A Turkish soldier was killed at the weekend during a cross-border fire incident along its border with Iran, the defense ministry says, indicating both countries were investigating the incident https://t.co/39DArdNxQ8 — Arab News (@arabnews) November 5, 2026

Το Έγκιν Μαγέν είναι συνοριακό φυλάκιο φυλασσόμενο από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις σε σημείο των συνόρων 500 χιλιομέτρων που χωρίζουν την Τουρκία και το Ιράν.