Nέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις το βράδυ της Τετάρτης (15/7) όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

U.S. sailors conduct nighttime flight operations aboard USS George H.W. Bush (CVN 77) while transiting the Arabian Sea. pic.twitter.com/uzJcrfGFXO — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 15, 2026

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Ελλάδα), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

The United States launched a new wave of strikes Wednesday evening, targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels in the Strait of Hormuz, US Central Command (CENTCOM) stated. https://t.co/lfAcJEGhIz — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) July 15, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχουν αναφερθεί εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Όπως αναφέρει το ιρανικό δίκτυο αμερικανικά βλήματα χτύπησαν μια περιοχή κοντά στην πόλη.

وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجـ ـارين شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد#عراق_الحدث_لكل_حادث_حديث#أينما_تكون_نكون

تابعونا عبر التردد H10891 / 27500 pic.twitter.com/9ajgKlid47 — قناة عراق الحدث الفضائية (@iraqlhadath) July 15, 2026

وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجارين شرق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد pic.twitter.com/eVH16s4bkA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 15, 2026

Μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν τρείς εκρήξεις στο Τσαμπαχάρ και στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Εκκενώθηκε νοσοκομείο για παιδιά με καρκίνο

Εν τω μεταξύ για πλήγματα με πυραύλους στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στο Αχβάζ κάνουν λόγο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, το ιατρικό κέντρο, το οποίο φιλοξενεί και περιθάλπει παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης επλήγησαν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Βαλιόλα Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε, σύμφωνα με την IRIB, ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινές κατοικίες, ενώ έσπασαν τα τζάμια σε ορισμένες οικιστικές μονάδες.

Οι αναφορές αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν.

CENTCOM: Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε τάνκερ που κατευθυνόταν στη νήσο Χαργκ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε» χθες Τετάρτη (15/7) δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ, αναφέρεται πως αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πυραύλους το φουγάρο του M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο δεξαμενόπλοιου που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του αμερικανικού στρατού.

U.S. CENTCOM aircraft hit the Curacao-flagged tanker Belma with Hellfire missiles after it ignored warnings near Kharg Island, Iran. The strike on an Iran-bound tanker sharpens the U.S.-Iran naval standoff and risks retaliation at sea. #Iran #KhargIsland pic.twitter.com/3NHrbNjTbL — WW3 Watchtower (@WW3Watchtower) July 15, 2026

Το τάνκερ, κενό φορτίου, δεν συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

🇺🇸🇮🇷 | The U.S. has begun enforcing the naval blockade on Iran: a ship attempting to reach the Iranian island of Kharg failed to comply with U.S. orders, and a missile was fired at it. “The ship is no longer sailing to Iran,” CENTCOM stated. pic.twitter.com/m88SW1qkqH — Eli Afriat 🇮🇱 (@EliAfriatISR) July 15, 2026

Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Η αεράμυνα του Κουβέιτ βρίσκεται σε επιχείρηση αντιμετώπισης επιθέσεων από εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της χώρας.

Το Γενικό Επιτελείο έκανε λόγο για «ιρανική επιθετικότητα», χαρακτηρίζοντάς την «εγκληματική», και ανέφερε ότι οι ήχοι εκρήξεων που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στην ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας για την αναχαίτιση των επιθέσεων.

Οι αρχές του Κουβέιτ κάλεσαν τους πολίτες να τηρούν τις οδηγίες ασφαλείας και προστασίας που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/1B4X5mwRle — KUWAIT ARMY – الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 15, 2026

Παράλληλα σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Μπαχρέιν το βράδυ της Τετάρτης (15/7).

عاجل | أطلاق صافرات الإنذار في مختلف مناطق مملكة البحرين pic.twitter.com/KB4iaJHexl — هوت لاين نيوز 🔻 (@hotlinenewsq8) July 15, 2026

«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 15, 2026

Το υπουργείο δεν ανέφερε τον λόγο για την ενεργοποίηση των σειρήνων.

Τραμπ: «Το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν διαδοχικά κύματα επιθέσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο του Fox Business, στο περιθώριο εκδήλωσης στην Πενσιλβάνια, ο Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη εξέφρασε βούληση για συνάντηση. «Λάβαμε ένα τηλεφώνημα καθώς ερχόμουν εδώ. Θέλουν συνάντηση», τόνισε ο Τραμπ.

Κατά την ομιλία του αργότερα στην εκδήλωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς συμφωνία, εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε εάν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ.

Wall Street Journal: «Ο Τραμπ εξετάζει επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες ημέρες από κορυφαίους συνεργάτες του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Wall Street Journal.

Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τους ίδιους αξιωματούχους, ο Τραμπ συγκάλεσε το βράδυ της Τρίτης σύσκεψη στην Αίθουσα Επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, όπου εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ και άλλων περιοχών κατά μήκος του Στενού του Ορμούζ με τη συμμετοχή αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων. Παράλληλα, συζητήθηκε και το ενδεχόμενο πλήγματος στο υπόγειο συγκρότημα σηράγγων της Pickaxe Mountain, το οποίο συνδέεται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και μέχρι στιγμής δεν έχει αποτελέσει στόχο αμερικανικών επιθέσεων.

Παραμένει επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης των αεροπορικών πληγμάτων και σε άλλους στόχους στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη σύσκεψη ήταν μία από τις πολλές επίσημες και ανεπίσημες επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος τις τελευταίες ημέρες με κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησής του, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο αρχηγός του Μεικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν.