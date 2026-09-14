Απορρίπτει κατηγορηματικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τις δυσοίωνες προειδοποιήσεις περί ενδεχόμενου αφανισμού της ανθρωπότητας από την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η αντίδρασή του έρχεται ως απάντηση σε ένα κύμα εκκλήσεων από κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, τα οποία ζητούν να «φρενάρει» η ανάπτυξη αυτών των υπερσύγχρονων συστημάτων.

Μέσα από τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε το στίγμα του, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Η Τεχνητή Νοημοσύνη που βάζει στο χέρι τον κόσμο, καταστρέφει την ανθρωπότητα και όλα τα άλλα κακά πράγματα, είναι ΦΑΡΣΑ».

Κλυδωνισμοί στις αγορές και το μέτωπο της Σίλικον Βάλεϊ

Οι πιέσεις για έλεγχο της Τεχνητής Νοημοσύνης προκάλεσαν την άμεση αντίδραση των αγορών, με τις μετοχές των εταιρειών του κλάδου να καταγράφουν τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, κατακόρυφη πτώση. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις τοποθετήσεις ηγετικών στελεχών, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι. Ο ίδιος κάλεσε την αμερικανική κυβέρνηση να θεσπίσει αυστηρές δικλείδες ασφαλείας, προτείνοντας ο έλεγχος των πιο προηγμένων εργαλείων να περάσει στα χέρια ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Την πρόταση του Αμοντέι έσπευσαν να στηρίξουν βαριά ονόματα της βιομηχανίας, όπως ο επικεφαλής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν και ο ιδιοκτήτης της xAI, Ίλον Μασκ. Παράλληλα, ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της Βιρτζίνια, Μαρκ Γουόρνερ, ο οποίος πρωτοστατεί στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την ΤΝ, έχει ήδη συζητήσει τις ανησυχίες ασφαλείας με τους Αμοντέι και Άλτμαν, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.

Η στάση του Λευκού Οίκου και η επίθεση στον Αμοντέι

Η αμερικανική ηγεσία, ωστόσο, αντιμετωπίζει με έντονη επιφύλαξη τα αιτήματα των τεχνολογικών κολοσσών για κρατική ρύθμιση. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δεν έκρυψε τη δυσπιστία του: «Αισθάνομαι κάπως περίεργα για το γεγονός ότι έχουμε τόσες πολλές πρωτοπόρες τεχνολογικές εταιρείες ΤΝ που έρχονται και παρακαλούν την κυβέρνηση να θέσει πλαίσια».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον επικεφαλής της Anthropic, ισχυριζόμενος πως η κυβέρνησή του έχει ήδη λάβει μέτρα για την αποτροπή κακόβουλων πρακτικών. Στην ανάρτησή του ανέφερε: «Η κυβέρνηση Τραμπ σταμάτησε “άτομα” της ΤΝ να κάνουν κακά ή δυνητικώς κακά πράγματα, όπως τον Ντάριο (Anthropic!) που τώρα παριστάνει το αγγελάκι – και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Μέχρι στιγμής, εκπρόσωποι της Anthropic δεν έχουν προβεί σε κάποιο σχόλιο ή απάντηση σχετικά με τις αιχμηρές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.