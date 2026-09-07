Οι φιλο-ιρανοί αντάρτες Χούθι, που εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες φονική επίθεση στην Υεμένη, κατηγόρησαν σήμερα τη Σαουδική Αραβία ότι έπληξε διάφορες περιοχές της χώρας, σε έναν πόλεμο όπου η ένταση αυξάνεται.

«Ο Σαουδάραβας εχθρός στόχευσε τις επαρχίες Τζάουφ (βόρεια), αλ Μπάιντα και Μαρίμπ (κέντρο) και Ταΐζ (νοτιοδυτικά) με τη συνδρομή πολλών αεροπορικών πληγμάτων και πυραύλων κρουζ», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Saba, που συνδέεται με το κίνημα των ανταρτών.

Οι Χούθι διευκρίνισαν ότι κατέρριψαν τρία αναγνωριστικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) της γειτονικής Σαουδικής Αραβίας στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού εκπροσώπου των Χούθι, Γιαχία Σάρια.

Στρατιωτικές πηγές στο εσωτερικό των κυβερνητικών δυνάμεων επιβεβαίωσαν τις επιθέσεις, την ευθύνη για τις οποίες δεν έχει αναλάβει προσώρας το Ριάντ, κύριος υποστηρικτής της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης.

Διευκρίνισαν ότι τα περισσότερα πλήγματα επικεντρώθηκαν στην Μπάιντα και τη Μαρίμπ, θέτοντας στο στόχαστρο θέσεις, συγκεντρώσεις και στρατόπεδα υπό τον έλεγχο των Χούθι.

Στη φτωχή αυτή χώρα, που βυθίστηκε και πάλι στον πόλεμο τον Ιούλιο, σε ένα υπόβαθρο περιφερειακής ανάφλεξης, οι αντάρτες εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα νέα επίθεση με στόχο κυρίως την προώθησή τους σε περιοχές κοντά στο στρατηγικό στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Οι συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας προκάλεσαν τουλάχιστον 300 θανάτους, με αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με πηγές στο εσωτερικό των δύο στρατοπέδων.

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της διώρυγας του Σουέζ, απέκτησε μεγαλύτερη σημασία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ο ουσιαστικός αποκλεισμός από το Ιράν του στενού του Ορμούζ, στην άλλη πλευρά της χερσονήσου.

Η Υεμένη είναι η τελευταία μέχρι στιγμής χώρα που σύρθηκε στην περιφερειακή σύγκρουση την οποία πυροδότησε η επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η κατάπαυση πυρός που τέθηκε σε ισχύ το 2022 κατέρρευσε τον Ιούλιο, με τους Χούθι να αψηφούν την ηγεμονία του Ριάντ στον εναέριο χώρο της Υεμένης.

Από τότε, οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από την πλευρά τους από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, πολλαπλασιάζουν τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και περιοχών που τελούν υπό κυβερνητικό έλεγχο.

Ανακοίνωσαν επίσης θαλάσσιο αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας, της πρώτης χώρας στον κόσμο στην εξαγωγή πετρελαίου και έθεσαν στο στόχαστρο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοιά της και υποδομές στο έδαφός της, κυρίως ένα διυλιστήριο.

Ο πόλεμος στην Υεμένη, που ξεκίνησε το 2014, προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και βύθισε τη χώρα, την πιο φτωχή της αραβικής χερσονήσου, σε σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.