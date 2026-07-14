Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι η καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της Γαλλίας. Περισσότεροι από 50.000 πολίτες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων, αψηφώντας τις υψηλές θερμοκρασίες, για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό θέαμα, το οποίο φέτος απέκτησε έντονο διεθνή χαρακτήρα με τη συμμετοχή 25 αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Στην εξέδρα των επισήμων, δίπλα στον οικοδεσπότη Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, βρέθηκε ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος έτυχε θερμής υποδοχής και χειροκροτημάτων κατά την άφιξή του. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, καθώς και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με πολλούς άλλους Ευρωπαίους και διεθνείς ηγέτες.

Ιδιαίτερη στιγμή της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσε η συμμετοχή στρατιωτικών αγημάτων από τις 35 χώρες που συγκροτούν τη συμμαχία υποστήριξης προς την Ουκρανία, τα οποία βάδισαν από τα Ηλύσια Πεδία έως την ιστορική Πλατεία Κονκόρντ.

Ανάμεσα σε αυτά βρισκόταν ελληνικό και κυπριακό πεζοπόρο τμήμα, ενώ παράλληλα ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale πέταξαν στον γαλλικό ουρανό, συμμετέχοντας στους εντυπωσιακούς αεροπορικούς σχηματισμούς που διέσχισαν τον χώρο πάνω από την παρέλαση, επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η παρουσία των Ελλήνων στρατιωτών στο Παρίσι ξυπνά ιστορικές μνήμες, καθώς συμπληρώνονται 107 χρόνια από τη λήξη των διεργασιών του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν το 1919 η Ελλάδα συμμετείχε ως μία από τις νικήτριες δυνάμεις της Αντάντ στις μεγάλες εκδηλώσεις για την επικράτηση των συμμάχων.