Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Μάρκος Ροντρίγκεζ Παντόχα (Marcos Rodríguez Pantoja), ο άνθρωπος που έγινε παγκοσμίως γνωστός ως ο πραγματικός «Μόγλης» της Ισπανίας.

Ο Παντόχα απεβίωσε το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 στο χωριό Ράντε της Γαλικίας, κλείνοντας τον κύκλο μιας από τις πιο σπάνιες υποθέσεις «άγριων παιδιών» στη σύγχρονη Ευρώπη.

Αφού εγκαταλείφθηκε σε ηλικία μόλις 7 ετών στα απομονωμένα βουνά της Σιέρα Μορένα, έζησε για σχεδόν 12 χρόνια εντελώς μόνος, βρίσκοντας προστασία, τροφή και οικογένεια ανάμεσα σε μια αγέλη λύκων, πριν επιστρέψει με τη βία στην ανθρώπινη κοινωνία.

Μια παιδική ηλικία σημαδεμένη από τη φτώχεια και την κακοποίηση

Ο Μάρκος γεννήθηκε στις 7 Ιουνίου 1946 στο χωριό Άνορα της επαρχίας Κόρδοβα, σε μια Ισπανία που προσπαθούσε να συνέλθει από τις πληγές του Εμφυλίου Πολέμου και τις συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η οικογένειά του ζούσε υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Όταν ο Μάρκος ήταν μόλις τριών ετών, η μητέρα του πέθανε πάνω στη γέννα του τέταρτου παιδιού της, το οποίο επίσης δεν κατάφερε να επιζήσει. Τα αδέλφια του μοιράστηκαν σε συγγενείς, αλλά ο Μάρκος παρέμεινε με τον πατέρα του.

Λίγο αργότερα, ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε μια γυναίκα που είχε ήδη ένα παιδί από προηγούμενο γάμο. Η οικογένεια μετακόμισε στο Φουενκαλιέντε της Σιέρα Μορένα για να εργαστεί στην παραγωγή ξυλοκάρβουνου.

Στο νέο αυτό περιβάλλον, ο μικρός Μάρκος βίωσε συστηματική και σκληρή σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τη μητριά του. Το 1954, όταν ήταν μόλις επτά ετών, ο πατέρας του αποφάσισε να τον πουλήσει ή να τον παραδώσει ως ουσιαστικά σκλάβο σε έναν ηλικιωμένο ερημίτη γιδοβοσκό που ζούσε απομονωμένος στις ορεινές πλαγιές της Σιέρα Μορένα.

Η εγκατάλειψη στα βουνά της Σιέρα Μορένα

Ο ηλικιωμένος βοσκός πήρε το αγόρι σε μια σπηλιά και άρχισε να του μαθαίνει τους βασικούς κανόνες επιβίωσης στο βουνό. Του έδειξε πώς να αρμέγει τις κατσίκες, πώς να φτιάχνει παπούτσια από φλοιό δέντρων, πώς να κυνηγά κουνέλια με ένα ραβδί και πώς να προστατεύεται από τους σκορπιούς και τα φίδια.

Ωστόσο, η περίοδος αυτή δεν διήρκεσε πολύ. Λίγο καιρό μετά την άφιξη του Μάρκου, ο γέροντας βοσκός εξαφανίστηκε, πιθανότατα πέθανε σε κάποιο απομακρυσμένο σημείο των βουνών, φήνοντας το επτάχρονο αγόρι εντελώς μόνο του σε ένα άγριο και αφιλόξενο περιβάλλον, γεμάτο λύκους, ελάφια και ορεινές κατσίκες.

«Οι γονείς μου ήταν οι λύκοι»: Η Ζωή με την αγέλη

Μόνος, τρομαγμένος και χωρίς καμία δυνατότητα επιστροφής στην οικογένεια που τον είχε κακοποιήσει, ο Μάρκος άρχισε να στηρίζεται στα ένστικτά του. Όπως εξήγησε δεκαετίες αργότερα στις αφηγήσεις του, η επιβίωσή του οφειλόταν στη σταδιακή αποδοχή του από μια τοπική αγέλη λύκων.

Αρχικά, ο Μάρκος πλησίαζε τη φωλιά των λύκων αφήνοντας τροφή για τα μικρά. Μια ημέρα που έκλαιγε μόνος και φοβισμένος, μια λύκαινα τον πλησίασε. Αντί να του επιτεθεί, τον αποδέχθηκε στη φωλιά της και του πρόσφερε τροφή. Τα μικρά της άρχισαν να τρέχουν και να πηδούν παιχνιδιάρικα γύρω του, επισφραγίζοντας την ένταξή του στην αγέλη.

Για περίπου 12 χρόνια (1954–1965), ο Μάρκος έζησε ως μέλος του φυσικού οικοσυστήματος:

Έμαθε να μιμείται τους ήχους δεκάδων ζώων, από το κελάηδημα των πουλιών μέχρι τα καλέσματα των ελαφιών και των αλεπούδων.

Ανέπτυξε την ικανότητα να ουρλιάζει σαν λύκος, καλώντας την αγέλη όταν χρειαζόταν βοήθεια ή συντροφιά.

Τρεφόταν με ψάρια που έπιανε στα ποτάμια, κουνέλια, ρίζες και φρούτα του δάσους.

Κοιμόταν σε σπηλιές και ντυνόταν με δέρματα ζώων για να αντέχει το κρύο.

Ο ίδιος δήλωνε χαρακτηριστικά ότι «οι γονείς μου ήταν οι λύκοι» και ότι η περίοδος αυτή ήταν η πιο ευτυχισμένη της ζωής του, καθώς γνώρισε την ανιδιοτελή αποδοχή που του είχαν στερήσει οι άνθρωποι.

Η βίαιη επιστροφή στον «πολιτισμό»

Η αυτόνομη ζωή του Μάρκου στα βουνά τερματίστηκε απότομα το 1965, όταν ήταν πλέον 19 ετών.

Άνδρες της ισπανικής Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) τον εντόπισαν τυχαία στα φαράγγια της Σιέρα Μορένα.

Ο Μάρκος, συνηθισμένος να κρύβεται κάθε φορά που άκουγε ανθρώπινες φωνές, προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να τον απομακρύνουν με τη βία, δένοντάς τον και φιμώνοντάς τον, καθώς εκείνος ούρλιαζε σαν λύκος.

Όταν οδηγήθηκε πίσω στο χωριό, ο πατέρας του τον αναγνώρισε, αλλά το μόνο που έκανε ήταν να τον κατηγορήσει επειδή πριν εξαφανιστεί του είχε πάρει ένα σακάκι. Οι αρχές δεν άσκησαν ποτέ κατηγορίες εναντίον του πατέρα για την εγκατάλειψη του παιδιού.

Η διαδικασία επανένταξης του Μάρκου στην ανθρώπινη κοινωνία αποδείχθηκε εξαιρετικά επώδυνη. Εισήχθη στο Νοσοκομείο Convalecientes στη Μαδρίτη, όπου καλόγριες και ένας ιερέας ανέλαβαν να του διδάξουν ξανά τη χρήση της ανθρώπινης γλώσσας, πώς να περπατά όρθιος, να φορά ρούχα και να χρησιμοποιεί μαχαιροπίρουνα.

Οι δυσκολίες προσαρμογής και η εκμετάλλευση

Παρά τις προσπάθειες, ο Μάρκος δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί πλήρως στους κανόνες του σύγχρονου κόσμου. Δεν κατανοούσε την έννοια των χρημάτων, την κοινωνική υποκρισία και τη δολιότητα των ανθρώπων, καθώς στη ζούγκλα ίσχυαν μόνο οι καθαροί νόμοι της φύσης.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια μετακόμισε στη Μαγιόρκα, όπου εργάστηκε σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και ως βοσκός. Λόγω της αφέλειας και της άγνοιάς του για τις οικονομικές συναλλαγές, έπεσε επανειλημμένα θύμα εξαπάτησης και εκμετάλλευσης από εργοδότες και επιτήδειους.

Σε συνεντεύξεις που έδωσε στα τελευταία χρόνια της ζωής του, εξέφραζε συχνά την απογοήτευσή του από την ανθρώπινη φύση, τονίζοντας τη δυσαρέσκειά του για τον θόρυβο, τη μόλυνση και την κακία των πόλεων, ενώ δήλωνε ότι πολλές φορές ευχόταν να μπορούσε να επιστρέψει στα βουνά.

Η επιστημονική μελέτη και η αναγνώριση

Η περίπτωσή του προκάλεσε το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας. Μεταξύ Νοεμβρίου 1975 και Απριλίου 1976, ο ανθρωπολόγος και συγγραφέας Gabriel Janer Manila πραγματοποίησε εκτενείς συνεντεύξεις με τον Μάρκος στο Πανεπιστήμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα.

Ο καθηγητής Μανίλα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή πάνω στην υπόθεση του Μάρκου, εξετάζοντας τους μηχανισμούς επιβίωσης ενός παιδιού στην άγρια φύση και τις τεράστιες δυσκολίες της αντίστροφης προσαρμογής. Η μελέτη αυτή εκδόθηκε αργότερα σε βιβλίο με τον τίτλο «He jugado con lobos» («Έπαιξα με λύκους»).

Η συγκλονιστική ιστορία του μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο:

Το 2010, ο σκηνοθέτης Χεράρδο Ολιβάρες γύρισε την ταινία «Entrelobos» («Ανάμεσα σε λύκους»), με πρωταγωνιστές τους Χουάν Χοσέ Μπαγιέστα και Μανουέλ Καμάτσο, στην οποία εμφανίστηκε και ο ίδιος ο Μάρκος.

Αργότερα, ο ίδιος σκηνοθέτης δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Marcos, el lobo solitario» («Μάρκος, ο μοναχικός λύκος»), καταγράφοντας τις προσωπικές μαρτυρίες του.

Τα τελευταία χρόνια στη Γαλικία

Από το 2001, ο Μάρκος εγκαταστάθηκε στο χωριό Ράντε, στον δήμο Σαν Σιμπράο ντας Βίνας της Γαλικίας. Εκεί φιλοξενήθηκε αρχικά από τον Μανουέλ Μπαραντέλα Λοσάντα, έναν συνταξιούχο αστυνομικό τον οποίο ο Μάρκος αποκαλούσε «αφεντικό» και θεωρούσε προστάτη του, ενώ στη συνέχεια ένας ντόπιος του δώρισε ένα σπίτι.

Στη Γαλικία, ο Μάρκος βρήκε επιτέλους την ηρεμία και την αποδοχή που αναζητούσε. Οι συγχωριανοί του τον αγκάλιασαν με στοργή, ενώ ο ίδιος αφιέρωσε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ομιλίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία και συλλόγους, προωθώντας την αγάπη για τη φύση και τα ζώα.

Ο Μάρκος Ροντρίγκεζ Παντόχα απεβίωσε στις 15 Αυγούστου 2026.

Η τοπική κοινότητα τον αποχαιρέτησε την επόμενη ημέρα με μια συγκινητική αναφορά που αποτυπώνει το αποτύπωμα της ζωής του: «Ο Μάρκος ήταν ένας άνθρωπος φτιαγμένος από χώμα, άνεμο, βροχή και φωλιές. Έφτασε στο Ράντε με μια ιστορία που γνώριζε ο κόσμος και φεύγει αφήνοντας μια ιστορία που είναι πλέον και δική μας».