Δεξαμενόπλοιο επλήγη χθες Δευτέρα (5/10) από «αδιευκρίνιστο βλήμα» καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

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https://t.co/451MdQN4dS #MaritimeSecurity #MarSec https://t.co/UmNf4vwhLS — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 5, 2026

Το πλοίο «χτυπήθηκε από αδιευκρίνιστο βλήμα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο» την οποία το πλήρωμα προσπαθεί να σβήσει, ενημέρωσε η UKMTO, συμπληρώνοντας πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Νωρίτερα, η υπηρεσία είχε αναφέρει ότι ένα δεξαμενόπλοιο που εισερχόταν στα Στενά, κοντά στις ακτές του Ομάν, άλλαξε ρότα αφού απειλήθηκε από τις ιρανικές δυνάμεις.

Από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα διερχόταν το 20% των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως προτού ξεσπάσει ο πόλεμος.