Νέα στοιχεία έρχονται στο φως γύρω από το απίστευτο περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (4/10), στη Νέα Ιωνία, με πρωταγωνιστές μία οδηγό ταξί και έναν επιβάτη, το οποίο κατέληξε με τη γυναίκα να διακομίζεται σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, ο δράστης επιβιβάστηκε στο ταξί στην περιοχή της Κυψέλης, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, κάθισε πίσω από τη θέση του συνοδηγού και ζήτησε από την οδηγό να τον μεταφέρει στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο 35χρονος επιβάτης ζήτησε να πληρώσει με κάρτα, αλλά όπως του είπε η οδηγός δεν είχε internet σε εκείνο το σημείο και δεν λειτουργούσε το μηχάνημα πληρωμής.

Το απότομο φρενάρισμα και ο εκνευρισμός του δράστη

Τότε αποφάσισαν να μεταβούν στο ΑΤΜ της περιοχής, προκειμένου να βγάλει ο πελάτης χρήματα και να πληρώσει με μετρητά την οδηγό.

Στη διαδρομή επανήλθε το internet και η οδηγός πάτησε ξαφνικά φρένο, ώστε να σταματήσει σε εκείνο το σημείο για να πληρώσει με την κάρτα του ο επιβάτης.

Λόγω του φρεναρίσματος, ο επιβάτης έχασε την ισορροπία του, όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς του Τμήματος Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να χτυπήσει με δύναμη στο μπροστινό κάθισμα και να σπάσει τα γυαλιά του.

Η εξέλιξη αυτή τον εκνεύρισε. Έτσι έπιασε την οδηγό από το λαιμό, την κρατούσε ακινητοποιημένη στο κάθισμα, την δάγκωσε και της έκοψε το δεξί της αυτί.

Ο δράστης μετά την επίθεση, εγκατέλειψε το όχημα, ενώ το θύμα ζήτησε βοήθεια από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι ενημέρωσαν την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Ελπίς», με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τις πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ο 35χρονος υποστηρίζει ότι πάσχει από κατάθλιψη

Ο 35χρονος δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, έδωσε στους αστυνομικούς έγγραφο από γιατρό, το οποίο πιστοποιεί ότι πάσχει από κατάθλιψη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.

Ο 35χρονος δράστης οδηγήθηκε σήμερα στον Εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή.

«Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και την εκπομπή «Εξελίξεις», η οδηγός ταξί που δέχθηκε την άγρια επίθεση περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσε, παρομοιάζοντας το σκηνικό με «ταινία με έναν τρελό κανίβαλο».

Όπως εξήγησε η 54χρονη, όταν έφτασαν στο σπίτι του πελάτη, προέκυψε πρόβλημα με το σήμα του POS για την πληρωμή. Αφού περιπλανήθηκαν για περίπου 15 λεπτά αναζητώντας σήμα –με την ίδια να ανησυχεί ότι στο τέλος ο επιβάτης θα φύγει χωρίς να την πληρώσει– τελικά η συναλλαγή ολοκληρώθηκε. Κάνοντας αναστροφή για να τον αφήσει πίσω στο σπίτι του, η οδηγός του επεσήμανε πως, εφόσον γνωρίζει το πρόβλημα δικτύου στην περιοχή, καλό θα ήταν στο εξής να έχει μαζί του μετρητά.

Η γυναίκα πίστεψε ότι θα πεθάνει

Η παρατήρηση αυτή φέρεται να εξόργισε τον άνδρα. Η γυναίκα ανέφερε πως την άρπαξε από τον λαιμό, ακινητοποιώντας την στο κάθισμα. Στην προσπάθειά της να αμυνθεί και να τον απωθήσει, εκείνος της εγκλώβισε το χέρι και στη συνέχεια τη δάγκωσε στο αυτί. Διατηρώντας το δάγκωμα και συνεχίζοντας να την πνίγει, της απείλησε τη ζωή λέγοντας: «Σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω». Η ίδια ομολόγησε πως εκείνη τη στιγμή πίστεψε ότι θα πεθάνει.

Παγιδευμένη στα δόντια του δράστη, η οδηγός προσπαθούσε απεγνωσμένα να σωθεί. Με το ελεύθερο χέρι της πατούσε την κόρνα καλώντας σε βοήθεια, ενώ άνοιξε την πόρτα προσπαθώντας να τραβηχτεί μακριά του. Η αντίστασή της, σε συνδυασμό με το δυνατό δάγκωμα του επιβάτη, είχε ως αποτέλεσμα να της αποκοπεί ένα τμήμα από το πτερύγιο του αυτιού.

Για να ακινητοποιηθεί ο δράστης χρειάστηκε η επέμβαση πέντε ατόμων. Οι παρευρισκόμενοι, αντικρίζοντας το τραύμα, θεώρησαν αρχικά πως η γυναίκα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι, μη μπορώντας να διανοηθούν ότι η ζημιά προκλήθηκε από ανθρώπινα δόντια.

«Δόξα τω Θεώ, ζω», δήλωσε η οδηγός, ωστόσο η βλάβη στο αυτί της είναι μόνιμη. Όπως εξήγησε, η ίδια βρήκε το κομμένο κομμάτι μέσα στο όχημα και το παρέδωσε στην Αστυνομία ώστε να μπει σε πάγο, όμως οι προσπάθειες των γιατρών για επανασυγκόλληση, δεν είχαν αποτέλεσμα.