Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Αγρινίου ο 31χρονος οδηγός που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβασης Αγρινίου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο Αγρινιώτης οδηγός, ο οποίος συμμετείχε στον αγώνα, έχασε τον έλεγχο του αγωνιστικού οχήματος στη δεύτερη στροφή της διαδρομής, με συνέπεια αυτό να εκτραπεί της πορείας του.

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία. Στη συνέχεια, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ μετά το σοβαρό συμβάν ο αγώνας διακόπηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή του.

Εν συνεχεία ο 31χρονος κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Άρτας για νοσηλεία.

Βίντεο με το όχημα στην ανάβαση, πριν από το ατύχημα:

Πηγή: agriniopress.gr