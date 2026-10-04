Βαριές πληγές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία που σάρωσε την Κρήτη, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, εγκλωβισμούς και ολοκληρωτικές καταστροφές στον αγροτικό τομέα.

Περιοχές όπως ο Μυλοπόταμος, το Αμάρι, η Ιεράπετρα και το Οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ορμητικούς χειμάρρους, και τα σπίτια να βυθίζονται στη λάσπη.

Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι αποκαλυπτικά για τη σφοδρότητα των φαινομένων, καθώς μόνο στο Ξυλόσκαλο Χανίων καταγράφηκαν 420 χιλιοστά βροχής, δηλαδή 420 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Μπαράζ επεμβάσεων και απεγκλωβισμοί

Η ένταση της βροχόπτωσης οδήγησε την Πυροσβεστική σε μπαράζ επεμβάσεων, καθώς από την 1η έως τις 4 Οκτωβρίου το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε 485 κλήσεις.

Συνολικά, οι δυνάμεις διάσωσης προχώρησαν σε 96 αντλήσεις υδάτων και μετέφεραν 101 ανθρώπους σε ασφαλή σημεία. Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει για 8 εργαζομένους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, καθώς οι ορμητικοί χείμαρροι καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση από τα σωστικά συνεργεία.

Για τους κατοίκους των περιοχών αυτών, η κατάσταση περιγράφεται ως εξωπραγματική. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας 90χρονης γυναίκας από τα Ζωνιανά, η οποία, προσπαθώντας να απομακρύνει τα νερά από το σπίτι της, δήλωσε πως δεν έχει ζήσει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο, τονίζοντας την αίσθηση απελπισίας και ανημποριάς απέναντι στη μανία της φύσης.

Υποδομές σε κατάρρευση

Τα προβλήματα στα δίκτυα είναι τεράστια, με περισσότερους από 2.500 πολίτες να έχουν μείνει χωρίς υδροδότηση εξαιτίας βλαβών, κυρίως σε Ζωνιανά, Κράνα και Λιβάδια.

Στον Δήμο Αμαρίου και στα Ανώγεια, οι τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών και λάσπης, διέλυσαν το αγροτικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, ενώ στην Ιεράπετρα καταγράφονται συνεχείς καθιζήσεις. Συνεργεία και μηχανήματα έργου δίνουν μάχη με το χρόνο για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και να καθαρίσουν το οδόστρωμα.

Ολοκληρωτική καταστροφή στον πρωτογενή τομέα

Σε απόγνωση βρίσκονται οι αγρότες, ειδικά στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου το νερό έφτασε σε ορισμένα σημεία έως και τα τρία μέτρα. Η παραγωγή πατάτας και κηπευτικών έχει καταστραφεί σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ και αποθήκες έχουν θαφτεί κάτω από τα λασπόνερα.

Ο τοπικός Αγροτικός Σύλλογος ζητά επιτακτικά την άμεση καταβολή αποζημιώσεων μέσω ΕΛΓΑ και De Minimis, πάγωμα των δανειακών υποχρεώσεων και γρήγορη αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων και των αποστραγγιστικών καναλιών.





Κλειστά σχολεία τη Δευτέρα και την Τρίτη

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο δίκτυο υδροδότησης, ο Δήμος Μυλοποτάμου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) και των παιδικών σταθμών σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά για τις 5 και 6 Οκτωβρίου. Αντίθετα, τα σχολεία στη δημοτική ενότητα Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Κλιμάκιο Υπουργών για την αποτίμηση των ζημιών

Για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης, μεταβαίνει τη Δευτέρα στην Κρήτη, ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο.

Συμμετέχουν οι υπουργοί Χ. Δήμας και Ε. Τουρνάς, οι υφυπουργοί Γ. Ανδριανός και Κ. Κατσαφάδος, καθώς και ο γ.γ. Κρατικής Αρωγής, Π. Καμπούρης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κρίσιμη σύσκεψη στην Περιφέρεια Κρήτης με τοπικούς φορείς, και αυτοψίες στις πλέον πολύπαθες περιοχές (Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα, Οροπέδιο Λασιθίου), προκειμένου να καταγραφούν οι ακριβείς ανάγκες και να δρομολογηθούν τα μέτρα στήριξης των πληγέντων.