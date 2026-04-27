Σωτήρια αποδείχθηκαν το κινητό τηλέφωνο και το αλεξίσφαιρο γιλέκο πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, ο οποίος τραυματίστηκε από πυρά κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης σε ξενοδοχείο όπου διεξαγόταν το καθιερωμένο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 31χρονος δράστης, Κόουλ Άλεν, επιχείρησε να εισβάλει στον χώρο της εκδήλωσης, ωστόσο ακινητοποιήθηκε από τους πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας πριν καταφέρει να φτάσει στην αίθουσα, όπου βρίσκονταν οι καλεσμένοι και ο Αμερικανός πρόεδρος. Παρά την άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας, ο δράστης πρόλαβε να πυροβολήσει, τραυματίζοντας έναν πράκτορα.

Η σφαίρα που δέχθηκε ο πράκτορας δεν προκάλεσε τραύμα, καθώς η πορεία της ανακόπηκε εν μέρει από το κινητό τηλέφωνο που έφερε πάνω του, σε συνδυασμό με το αλεξίσφαιρο γιλέκο, που φορούσε. Η διπλή αυτή «ασπίδα» φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό του τραυματισμού του.

Προβληματισμός για τα μέτρα ασφαλείας

Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης, στο οποίο καταγράφεται ο ένοπλος να κινείται προς τον χώρο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας στο λόμπι του ξενοδοχείου, έχει ήδη κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τα μέτρα ασφαλείας.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τουλάχιστον μία φορά, με τη σφαίρα να πλήττει το γιλέκο και το κινητό του πράκτορα, περιορίζοντας τις συνέπειες του τραυματισμού.

Λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε δημόσια στην κατάσταση του τραυματία, δηλώνοντας: «Μίλησα μαζί του, είναι πολύ καλά. Έχει εξαιρετικό ηθικό. Του είπαμε ότι τον αγαπάμε και τον σεβόμαστε, είναι ένας πολύ περήφανος άνθρωπος».