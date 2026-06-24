Ξεσηκωμό και έντονες αντιδράσεις στους πολίτες έχει προκαλέσει στην Κίνα μια διαφήμιση της βρετανικής μάρκας προϊόντων υγιεινής Dettol, με την εταιρεία να ζητά δημόσια συγγνώμη και να αποσύρει το διαφημιστικό υλικό μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την προβολή του.

Το σενάριο της διαφήμισης, που είχε διάρκεια πέντε λεπτών και ήταν δομημένη ως «micro drama», ξεκινά με έναν άνδρα που αναζητά σύντροφο να δηλώνει ότι θέλει μια γυναίκα «καθαρή χωρίς να έχει μολυνθεί από άλλους άνδρες».

Στη συνέχεια, ο πρωταγωνιστής της διαφήμισης ξεκινά σχέση με μια γυναίκα, όμως το ζευγάρι στην πορεία της σχέσης οδηγείται σε έντονη σύγκρουση, καθώς εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με τις αντιλήψεις του γύρω από την «καθαρότητά» της και τον κατηγορεί για «μισογυνισμό». Τελικά η γυναίκα αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση τους, απορρίπτοντας τη στάση του άνδρα και τις απόψεις του.

Στο τέλος της διαφήμισης, το προϊόν Dettol εμφανίζεται ως συμβολική «λύση» απέναντι σε «τοξικούς άνδρες που είναι σαν βακτήρια», επιχειρώντας έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην απολύμανση και την έννοια της τοξικότητας στις ανθρώπινες σχέσεις.

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Έντονες οι αντιδράσεις των πολιτών για την διαφήμιση της Dettol

Η διαφημιστική καμπάνια για το προϊόν απολύμανσης της βρετανικής εταιρίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα κινεζικά social media, με πολλούς χρήστες να την κατηγορούν ότι μεταχειρίζεται τις γυναίκες ως αντικείμενα, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που προέτρεψαν τους πολίτες να μποϋκοτάρουν το εν λόγω ένα εμπορικό είδος της εταιρείας.

«Τι απαίσια διαφήμιση. Με άφησε άφωνο», έγραψε χρήστης στο Weibo, ενώ έτερος χρήστης σχολίασε: «Τι απελπιστική εταιρεία. Δεν θα ξαναχρησιμοποιήσω το Dettol».

Σε ανακοίνωσή της η Dettol ανέφερε ότι η διαφήμιση αποσύρθηκε και ότι ο αρχικός της στόχος ήταν η κριτική των έμφυλων στερεοτύπων, ωστόσο υποστήριξε ότι ορισμένα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αλλοίωσαν το τελικό νόημα της διαφήμισης.

«Αναγνωρίζουμε ότι η διαφήμιση έχει προσβάλει πολλούς ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τυχόν αμέλειες στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση του περιεχομένου της», ανέφερε η Dettol σε επίσημη δήλωσή της τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.

Παράλληλα η εταιρεία σημείωσε ότι αναγνωρίζει την ευθύνη της για την αντίδραση που προκλήθηκε και ότι θα επανεξετάσει τις διαδικασίες ελέγχου του περιεχομένου της επίμαχης διαφήμισης.