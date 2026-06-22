Σε δίκη παραπέμπεται τελικά ο γιος του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, για την υπόθεση κατοχής μικροποσότητας ναρκωτικών. Μία υπόθεση, που αυτή καθαυτή ίσως να μην είχε απασχολήσει τόσο την κοινή γνώμη, εάν είχαν ασκηθεί διώξεις από την πρώτη στιγμή.

Κάτι, όμως, που δεν έγινε, με αποτέλεσμα να υπάρξει μετά η καταγγελία περί συγκάλυψης της υπόθεσης, την περίοδο που ο Τ. Θεοδωρικάκος ήταν Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, και η υπόθεση να γίνει γνωστή στο πανελλήνιο.

Μετά από πολλές δικαστικές… «καθυστερήσεις» και ανατροπές, για τις οποίες θα διαβάσετε παρακάτω, πριν λίγες ημέρες βγήκε το βούλευμα που λέει εκ νέου ότι θα καθήσει στο «σκαμνί» ο γιος του Υπουργού και ακόμη 11 άτομα:

-Οι τρεις φίλοι του που ήταν μαζί του στο Μαρούσι κατά τον έλεγχο των αστυνομικών και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά 4 συσκευασίες ινδικής κάνναβης μικτού βάρους 8,9 γραμμαρίων, η οποία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί ως… καπνός για στριφτά τσιγάρα. Η κατηγορία που τους βαρύνει είναι προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση από κοινού.

– Ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, οι τέσσερεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που διενήργησαν τον έλεγχο, ο τότε επικεφαλής της Άμεσης Δράσης, Σπύρος Δόσχορης, ο οποίος ενώ αρχικά συμμετείχε στην συγκάλυψη, στη συνέχεια την κατήγγειλε, ο τότε υποδιοικητής της Άμεσης Δράσης και ο επόπτης της Άμεσης Δράσης που είχε υπηρεσία το βράδυ το ελέγχου στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου.

Οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατηγορούνται για «υπόθαλψη εγκληματία από κοινού και κατά συρροή» ενώ ο πρώην Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. και οι άλλοι αξιωματικοί για «ηθική αυτουργία σε υπόθαλψη εγκληματία».

Σύμφωνα με το βούλευμα, ο τότε Αρχηγός της αστυνομίας και ο Διοικητής της Άμεσης Δράσης «με φραστικές προτροπές, πειθώ, φορτικότητα και συνεχείς και επίμονες παραινέσεις, τελεσθείσες έμμεσα προς τους 4 αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.» τους ώθησαν στο να μη συλλάβουν τον γιο του Υπουργού και τους φίλους του.

Στη δίκη αναμένεται οι περισσότεροι από τους κατηγορουμένους να στραφούν κατά του Σ. Δόσχορη, που αποκάλυψε τη συγκάλυψη, και να μιλήσουν περί συκοφαντιών εκ μέρους του.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Την καταγγελία για τον γιο του Υπουργού είχε κάνει στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. στις 25 Ιανουαρίου του 2023 ο τότε διoικητής της Άμεσης Δράσης, Σπύρος Δόσχορης.

Ο Δόσχορης κατήγγειλε ότι στις 21 Νοεμβρίου του 2021 δέχτηκε πιέσεις για να μην συλληφθεί ο γιος του τότε Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου.

Οι πιέσεις είπε ότι προήλθαν από τον τότε αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Μιχάλη Καραμαλάκη, ο οποίος σε τηλεφώνημα απαίτησε από εκείνον, με απειλητικό και επιτακτικό ύφος, να μη σχηματιστεί δικογραφία και να αφεθούν ελεύθεροι ο γιος του Τάκη Θεοδωρικάκου και ακόμη τρία άτομα που είχαν εντοπιστεί με ποσότητες ουσιών μετά από έλεγχο αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ.

Να σημειωθεί βέβαια ότι η καταγγελία του τότε Διοικητή της Άμεσης Δράσης έγινε με καθυστέρηση ενός έτους και δύο μηνών από τη μέρα του αστυνομικού ελέγχου στον γιο του Υπουργού και την παρέα του, και όλως τυχαίως τη μέρα που ξεκινούσαν οι ετήσιες κρίσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες τελικώς τον έθεσαν εκτός Σώματος.

Ωστόσο, ο Δόσχορης ισχυρίζεται ότι διαθέτει φωτογραφίες από τα ευρήματα του ελέγχου και στοιχεία τηλεφωνικών επικοινωνιών που αποδεικνύουν τις παρεμβάσεις.

Η «φούντα» που έγινε καπνός για στριφτά

Το δικαστήριο για την υπόθεση αυτή αρχικά αναμενόταν να ξεκινήσει στις 24 Οκτωβρίου του 2025. Στη συνέχεια, όμως, προσδιορίστηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2025 και από μονομελές έγινε τριμελές.

Τελικά όμως η δίκη δεν ξεκίνησε ούτε στις 16 Δεκεμβρίου του 2025.

Ο Εισαγγελέας Δημήτρης Πιέρρος, που άσκησε τις διώξεις για τη συγκάλυψη της υπόθεσης του γιου του Υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου, βρέθηκε να ελέγχεται πειθαρχικά.

Οι κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση κατέθεσαν προσφυγή κατά του κλητηρίου θεσπίσματος που τους παρέπεμπε στο ακροατήριο. Αυτή έγινε δεκτή.

Η προσφυγή δεν χρεώθηκε στον Εισαγγελέα Πιέρρο, ο οποίος είχε βγει εκτός υπόθεσης, λόγω του πειθαρχικού ελέγχου, αλλά σε Αντεισαγγελέα Εφετών, η οποία την έκανε δεκτή.

Μάλιστα, ο γιος του Υπουργού και οι φίλοι του είχαν προσκομίσει τότε «πραγματογνωμοσύνη» γεωπόνου που έλεγε ότι –βάση φωτογραφιών που του είχαν δείξει- ότι δεν επρόκειτο για φούντα, αλλά για καπνό του εμπορίου.

Έτσι με δική της διάταξη, η Αντεισαγγελέας Εφετών που τότε μόλις είχε προαχθεί, αμφισβητούσε στην πράξη το σκεπτικό του συναδέλφου της, που ζητούσε την άσκηση των ποινικών διώξεων.

Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα η δικογραφία να επιστρέψει στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για εκ νέου κρίση, με αποτέλεσμα να υπάρξει μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση.