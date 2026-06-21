Σοκάρει η καταγγελία τεσσάρων κοριτσιών, για βιασμό που υπέστησαν από πρώην αρχιμανδρίτη. Τα περιστατικά φέρονται να σημειώθηκαν το 2017 όταν οι καταγγέλλουσες ήταν ακόμη ανήλικες, με τις περιγραφές τους για τα όσα βίωσαν από έναν έμπιστο άνθρωπο της τοπικής κοινωνίας, να συγκλονίζουν.

Οι ίδιες κατήγγειλαν στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA περιστατικά κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και εκβιασμού, περιγράφοντας μια σκοτεινή πραγματικότητα πίσω από τους κόλπους της εκκλησιαστικής κοινότητας.

«Ένα βράδυ που είχα πάει δήθεν για να του το διαβάσω, να του διαβάσω και να του τρίψω τα πόδια, αποφάσισε ότι πρέπει να προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της σεξουαλικής πράξης. Με έβαλε να στηρίζομαι στα χέρια μου στο κρεβάτι του. Εκείνος προσπαθούσε να βάλει το μόριό του μέσα μου, αλλά δεν επιτεύχθηκε αυτό. Δεν είχε και εκείνος πολλές δυνάμεις».

Σοκάρουν οι μαρτυρίες των τεσσάρων κοριτσιών

Τα όσα αποκαλύπτουν οι καταγγέλλουσες στις «Εξελίξεις Τώρα» προκαλούν αποτροπιασμό.

«Ξεκίνησε να με φιλάει ξεκάθαρα, στο στόμα. Έβαζε τα χέρια του μέσα απ’ την μπλούζα μου. Μου ζήταγε να βγάζω το σουτιέν μου. Με χάιδευε ανάμεσα στα πόδια μου. Πάνω απ’ τη φούστα, κάτω απ’ τη φούστα. Αυτά γινόντουσαν στο δωμάτιό του, είτε μέσα σε ένα δωμάτιο σαν γραφείο, το οποίο χρησιμοποιούσε και ως εξομολογητήριο. Και είχε την πολυθρόνα του δίπλα σε ένα εικονοστάσι με την εικόνα της Παναγίας πάνω.

«Φτάσαμε σε ένα σημείο όταν εγώ ήμουνα 16 χρονών, το καλοκαίρι. Ήμασταν στο κέντρο φιλοξενίας των μελών του συλλόγου. Ήταν ένα μεσημέρι που ήμασταν μόνοι μας, στο κρεβάτι του. Με έβαζε συνήθως και ξάπλωνα δίπλα του, που πήρε το χέρι μου και το έβαλε πάνω από το γεννητικό του όργανο. Και σταδιακά μου έλεγε να το χαϊδεύω, να το βάζω μέσα απ’ το εσώρουχό του, και με καθοδηγούσε πώς να τον ικανοποιώ και να τον ευχαριστώ».

«Αυτοί που πιστεύω το ξέρανε ήταν οι άνθρωποι που έμεναν στο ίδιο σπίτι μαζί του. Και πρώτον, γιατί μόλις τους το είπαμε, ούτε πολύ εξεπλάγησαν ούτε μας στήριξαν, κανένας. Μερικοί από αυτούς έχουνε πάει και μένουν μαζί του τώρα. Και επίσης ήτανε στο σπίτι την ώρα που γινόντουσαν όλα αυτά, πολύ συχνά. Σε ένα σπίτι χωρίς ηχομόνωση, σε ένα σπίτι που πολλές φορές εκείνοι μας παίρναν τηλέφωνο και μας λέγαν να πάμε, κανονίζανε ποια κοπέλα θα πάει να του τρίψει τα πόδια», λέει μία άλλη κοπέλα.

Τι απαντά η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας

Τη δική της απάντηση στα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έδωσε «Εξελίξεις Τώρα» η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας:

«Η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, αμέσως μόλις περιήλθε σε γνώση της η καταγγελλόμενη υπόθεση, επιλήφθηκε ταχύτατα της υποθέσεως και κινήθηκαν άμεσα και καθηκόντως όλες οι προβλεπόμενες στο νόμο εκκλησιαστικές πειθαρχικές διαδικασίες (Ν. 5383/1932 «Περί των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας» [ΦΕΚ Α’ 110]), οι οποίες είναι απολύτως διαφανείς, αυστηρές και τυπικές.

Επί της υποθέσεως έχουν ήδη αποφανθεί τα αρμόδια εκκλησιαστικά όργανα, η δε απόφαση δεν μπορεί να τύχει δημοσιότητας λόγω ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι στην εν λόγω υπόθεση εκ μέρους της Ιεράς Μητροπόλεως έχουν τηρηθεί απαρεγκλίτως όλες οι νόμιμες και προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες».