Στο κάδρο των ερευνών των Βελγικών Αρχών μπαίνει το όνομα του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Αβραμόπουλου. Πιο συγκεκριμένα, η βελγική Δικαιοσύνη προχώρησε στην έκδοση εντάλματος σύλληψης ενώ αιτείται επίσημα την άρση της ασυλίας του πρώην Επιτρόπου, με σκοπό να κληθεί για παροχή εξηγήσεων σχετικά με τη δραστηριότητά του.

Το ενδιαφέρον των Δικαστικών Αρχών εστιάζεται στη συμμετοχή του Έλληνα πολιτικού σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο Αντόνιο Παντσέρι, ο πρώην ευρωβουλευτής που θεωρείται κεντρικό πρόσωπο στο σκάνδαλο Qatargate, υπόθεση για την οποία είχε οδηγηθεί στην προφυλάκιση και η Εύα Καϊλή.

Σύμφωνα με πληροφορίες για την έκδοση εντάλματος σύλληψης έχουν ενημερωθεί οι ελληνικές Δικαστικές Αρχές, ωστόσο το ένταλμα δεν έχει εκτελεστεί, καθώς λόγω της βουλευτικής ιδιότητάς του απαιτείται η άρση από τη Βουλή της ασυλίας του.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν πως ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφτηκε το μεσημέρι την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ο φάκελος με τα στοιχεία από τις Βελγικές Αρχές αναμένεται να διαβιβαστεί άμεσα από την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και από εκεί, μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να φτάσει στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται πως από την πλευρά του, ο πρώην Επίτροπος έχει τοποθετηθεί επί του θέματος, ξεκαθαρίζοντας ότι όλες οι οικονομικές απολαβές που εισέπραξε από τον συγκεκριμένο οργανισμό, για το έτος 2019, έχουν συμπεριληφθεί κανονικά και με απόλυτη διαφάνεια στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες του.

Στον αντίποδα, το σκεπτικό των βελγικών Αρχών υποστηρίζει ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά συνδέονται με τη λειτουργία ενός ευρύτερου παράνομου δικτύου.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στις 19 Δεκεμβρίου του 2022 είχε δηλώσει:

«Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity ήταν εξ αρχής απολύτως χωρίς εκτελεστικές ή διαχειριστικές αρμοδιότητες.

Η Επιτροπή που συμμετείχα, μεταξύ των άλλων μαζί με προσωπικότητες όπως η Φ. Μογκερίνι, ο Γάλλος πρώην ΠΘ Bernard Cazeneuve και η Γερουσιαστής Emma Bonino, ήταν τιμητική.

Για τη συμμετοχή μου και την αποζημίωση που θα την συνόδευε ζήτησα την έγκρισή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία και μου δόθηκε γραπτώς, από την Πρόεδρο Φον ντερ Λάιεν.

Αντίστοιχη θετική γνωμοδότηση για τη συμμετοχή μου στην τιμητική Επιτροπή της Οργάνωσης, δόθηκε από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ηθικής (Independent Ethical Committee) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2020.

Η αποζημίωση ήταν για ένα χρόνο, από τον Φεβρουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, με το ποσό των 5.000 ευρώ μηνιαίως, το οποίο δηλώθηκε και φορολογήθηκε στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, (τελικό ποσό: 3.750€).

Μετά από ένα χρόνο, τον Φεβρουάριο του 2022, επειδή η δραστηριότητα του Οργανισμού είχε ατονήσει, ζήτησα και σταμάτησε η αποζημίωση.

Από τον Μάρτιο και μετά, η συμμετοχή μου είχε ουσιαστικά τελειώσει.

Μόλις δε πληροφορήθηκα τα όσα συνέβησαν πρόσφατα στις Βρυξέλλες, υπέβαλα αμέσως και αμετάκλητα την παραίτησή μου και ζήτησα να αφαιρεθεί το όνομά μου από το website, από κοινού με τις άλλες προσωπικότητες που μετείχαν στην επιτροπή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον πρώην Επίτροπο αποδίδεται η κατηγορία συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, με τις Αρχές να συνδέουν την υπόθεση με οικονομικό όφελος ύψους περίπου 73.000 ευρώ.