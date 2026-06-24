Το βαλλιστικό του οπλοστάσιο υπερασπίστηκε με κατηγορηματικό τρόπο το Ιράν, με τον πρόεδρο της χώρας, Μασούντ Πεζεσκιάν, να δηλώνει ότι χωρίς τους πυραύλους του η Ισλαμική Δημοκρατία θα είχε «ισοπεδωθεί όπως η Γάζα» από το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά την επίσκεψή του στο Πακιστάν, το οποίο διαδραματίζει διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στρατιωτική αποτροπή της χώρας αποτελεί σοβαρό παράγοντα για την επιβίωση της.

«Αν δεν υπήρχαν οι πύραυλοι που διαθέτουμε για την άμυνά μας, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είχαν καταστρέψει το Ιράν όπως έκαναν στη Γάζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ακόμη ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων δεν περιλαμβάνεται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και ότι «δεν θα συμπεριληφθεί ποτέ».

Πεζεσκιάν: «Δεν διαπραγματευόμαστε τις αμυντικές μας δυνατότητες»

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχεράνη δεν προτίθεται να διαπραγματευθεί τις αμυντικές της δυνατότητες με καμία χώρα, επιμένοντας ότι η περιφερειακή σταθερότητα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ειλικρινούς διαλόγου και συνεργασίας.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος επισήμανε ότι στο μνημόνιο «δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά σε βαλλιστικούς πυραύλους».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, ώστε ορισμένα κράτη να διαθέτουν βαλλιστικούς πυραύλους και το Ιράν να στερείται αυτό το δικαίωμα», δήλωσε.

Εύθραυστη αποκλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο

Παρά τις διπλωματικές επαφές, η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη. Οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από αντιφατικά μηνύματα σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγική δίοδο από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Αν και έχουν αρχίσει να καταγράφονται κινήσεις επανόδου δεξαμενόπλοιων και η κυκλοφορία πλοίων παρουσιάζει σταδιακή ανάκαμψη, η ναυσιπλοΐα εξακολουθεί να διεξάγεται υπό αυξημένους περιορισμούς και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Δεκάδες πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα ή περιμένουν οδηγίες για ασφαλή διέλευση, ενώ οι ασφαλιστικές επιβαρύνσεις για τις εταιρείες μεταφοράς πετρελαίου παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Παράλληλα, η παρουσία ναρκών και οι φόβοι για νέα επεισόδια εμποδίζουν την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα. Διεθνείς ναυτιλιακοί οργανισμοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων διαδρόμων του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη στέλνει μήνυμα αποτροπής

Οι δηλώσεις Πεζεσκιάν αποτυπώνουν τη στρατηγική αντίληψη της ιρανικής ηγεσίας ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν τον βασικό πυλώνα αποτροπής απέναντι στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για μια πιο μόνιμη διευθέτηση της κρίσης συνεχίζονται, η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει το πυρηνικό ζήτημα και τις περιφερειακές εντάσεις, όχι όμως και το πυραυλικό της πρόγραμμα.