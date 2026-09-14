Σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Υεμένη προχώρησαν οι δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, εξαπολύοντας 54 αεροπορικές επιδρομές μέσα σε διάστημα μόλις 24 ωρών, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το κίνημα των ανταρτών Χούθι.

Το νέο αυτό κύμα βομβαρδισμών αποτελεί την άμεση απάντηση της σαουδαραβικής συμμαχίας στις αλλεπάλληλες επιθέσεις που πραγματοποίησε τις προηγούμενες ημέρες η φιλοϊρανική οργάνωση κατά των δυνάμεων της αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας και των συμμάχων τους.

«Η εγκληματική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσε 54 επιδρομές το τελευταίο 24ωρο, με μαχητικά F-15 και Typhoon που απογειώθηκαν από σαουδαραβικές βάσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρία, επισημαίνοντας πως στο στόχαστρο βρέθηκαν οι περιοχές Τάιζ, Λατζ, Αλ Τζάουφ, Μαρίμπ και Χοντάιντα.