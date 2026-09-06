Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα ότι επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας των ΗΠΑ στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna και την κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης “επιτέθηκαν σε μη επανδρωμένο αμερικανικό στρατιωτικό όχημα επιφανείας που επιχειρούσε να διεισδύσει στην προστατευόμενη ζώνη των Στενών του Ορμούζ”, έγραψαν σε ανακοίνωση την οποία επικαλείται η κρατική τηλεόραση.