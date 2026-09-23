Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έφτασε στη Νέα Υόρκη, όπου είναι προγραμματισμένο να πάρει τον λόγο σήμερα στο βήμα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετέδωσαν το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA και η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Iranian President Masoud Pezeshkian is in New York for the UN General Assembly. pic.twitter.com/PQW7fDano0 — Clash Report (@clashreport) September 22, 2026

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό την περασμένη εβδομάδα ότι θα χορηγούσε θεωρήσεις διαβατηρίων στον Πεζεσκιάν και μέλη της αντιπροσωπείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, κάτι –όπως παρατήρησαν ορισμένοι αναλυτές– δίχως προηγούμενο για οποιονδήποτε αρχηγό κράτους το οποίο βρίσκεται σε πόλεμο με τις ΗΠΑ.