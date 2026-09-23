Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καταδίκασε χθες Τρίτη τους «έκνομους» ηγέτες του Σουδάν, που «κυβερνούν διά της βίας των όπλων και μόνο», καταγγέλλοντας την άρνησή τους να κηρύξουν ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στο αφρικανικό κράτος όπου μαίνεται πόλεμος από το 2023.

«Ούτε οι Σουδανικές Ένοπλες Δυνάμεις, ούτε οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης, ούτε οι ηγέτες τους αντίστοιχα δεν αποτελούν νόμιμη και συνταγματική κυβέρνηση στο Σουδάν: κυβερνούν διά της βίας των όπλων και μόνο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να χορηγήσει θεώρηση διαβατηρίου στον de facto πρόεδρο του Σουδάν, τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, προκειμένου να μεταβεί στην έδρα του ΟΗΕ και να συμμετάσχει στη ΓΣ, ενημέρωσαν νωρίτερα χθες δυο διπλωματικές πηγές το Γαλλικό Πρακτορείο.