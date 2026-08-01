Σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού παραμένουν οι ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς η ανθρωπιστική και πολιτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων συνεχίζει να ανεβαίνει δραματικά, την ώρα που οι κραδασμοί της κρίσης φτάνουν μέχρι τις Βρυξέλλες, προκαλώντας έντονες διπλωματικές διεργασίες.

Στους 86 ανέβηκε ο αριθμός των θυμάτων

Σύμφωνα με τα νεότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία, ο αριθμός των νεκρών μεταναστών έφτασε τους 86, καθώς οι διασώστες εντοπίζουν συνεχώς νέες σορούς τόσο στις ακτές όσο και στη θαλάσσια περιοχή γύρω από τον συνοριακό κυματοθραύστη του Ελ Ταραχάλ.

Οι περισσότεροι από τους άτυχους ανθρώπους έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθειά τους να προσπεράσουν τα θαλάσσια σύνορα κολυμπώντας, ενώ άλλοι υπέκυψαν σε τραύματα κατά τις μαζικές προσπάθειες υπερπήδησης των συνοριακών φρακτών.

Στο «στόχαστρο» ο Σάντσεθ – Παρέμβαση από 22 χώρες της Ε.Ε.

Η δραματική τροπή των γεγονότων έχει φέρει στο επίκεντρο της κριτικής τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη διαχείριση της φύλαξης των συνόρων και τη στάση απέναντι στις μαροκινές αρχές.

Μπροστά στο αδιέξοδο, 22 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης -ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα- ζητούν την άμεση διεξαγωγή επείγουσας τηλεδιάσκεψης σε επίπεδο υπουργών.

Η Αθήνα, μαζί με άλλες χώρες της πρώτης γραμμής και της κεντρικής Ευρώπης, υπογραμμίζει την ανάγκη για επαναξιολόγηση των μηχανισμών προστασίας των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., ζητώντας παράλληλα αυστηρότερο συντονισμό και ουσιαστική αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση των κυκλωμάτων διακίνησης.