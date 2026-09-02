Ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει την τύχη του ένας άνδρας από το Στάτεν Άιλαντ της Νέας Υόρκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια των σφοδρών καταιγίδων της περασμένης εβδομάδας χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ περπατούσε προς τον οδοντίατρο όπου είχε προγραμματισμένη επίσκεψη, χωρίς ωστόσο να υποστεί το παραμικρό έγκαυμα.

Ο Τόμας Φάμυ, του οποίου η τρομακτική στιγμή αποτυπώθηκε από την κάμερα στο κουδούνι του σπιτιού του, περιέγραψε τις πρωτόγνωρες αισθήσεις που βίωσε, ενώ μετά τις ιατρικές εξετάσεις έσπευσε στην εκκλησία για να ευχαριστήσει τον Θεό που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

«Μούδιασμα, πόνος και αίσθηση καψίματος»

Περιγράφοντας τις δραματικές εκείνες στιγμές, ο Τόμας Φάμυ αναφέρθηκε στις αισθήσεις που ένιωσε τη στιγμή που το ηλεκτρικό φορτίο διαπέρασε το σώμα του:

«Μόλις με χτύπησε ο κεραυνός, οι αισθήσεις που ένιωσα σε ολόκληρο το σώμα μου ήταν εντελώς πρωτόγνωρες. Είχα μυρμήγκιασμα, μούδιασμα και πόνο, ενώ ένιωθα μια αίσθηση καψίματος».

Παρά τη σφοδρότητα του πλήγματος, ο ίδιος διακομίστηκε άμεσα για ιατρικές εξετάσεις, με τους θεράποντες ιατρούς να μένουν έκπληκτοι από τα ευρήματα. Όπως δήλωσε ο ίδιος:

«Δεν είχα εγκαύματα. Έκανα πολλές εξετάσεις σε όλο μου το σώμα και δεν υπήρχε κανένα έγκαυμα».

Το βίντεο κατέγραψε την στιγμή που ο κεραυνός χτύπησε τον άνδρα. Αμέσως μετά φαίνεται να σηκώνεται και να πηγαίνει προς το σπίτι του κουτσαίνοντας. Παρά το γεγονός ότι ο άνδρας χτυπήθηκε από κεραυνό στο βίντεο φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς και εγκαύματα όπως κανείς θα περίμενε.

Από την εκκλησία… στο Mega Millions

Συγκλονισμένος από το γεγονός ότι βγήκε αλώβητος από ένα περιστατικό που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο, ο Φάμυ θεώρησε τη σωτηρία του ως μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Την επόμενη Κυριακή επισκέφθηκε την τοπική εκκλησία, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Πήγα στην εκκλησία την Κυριακή για να πω “ευχαριστώ, Θεέ μου”».

Μάλιστα, δοκιμάζοντας περαιτέρω την τύχη του μετά το απίστευτο αυτό συμβάν, ο Τόμας Φάμυ φρόντισε την προηγούμενη ημέρα να αγοράσει και ένα λαχείο για την κλήρωση του Mega Millions, ευελπιστώντας ότι η σπάνια τύχη που τον γλίτωσε από τον κεραυνό θα συνεχιστεί.