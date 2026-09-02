Μια σημαντική διεθνής διάκριση σημείωσε η Ελλάδα στον χώρο του τάνγκο, καθώς η Ναΐμα Γερασοπούλου και ο Αργεντινός χορευτής Λούκας Γκάουτο κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία Tango de Pista (Salon) του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τάνγκο.

Ο τελικός πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (1/9) στο κατάμεστο θέατρο Gran Rex του Μπουένος Άιρες, όπου το ελληνοαργεντίνικο δίδυμο κατάφερε να ξεχωρίσει και να κερδίσει την προτίμηση των κριτών. Η εμφάνισή τους εντυπωσίασε παράλληλα και το διεθνές κοινό, καθώς χιλιάδες άνθρωποι από διαφορετικές χώρες παρακολούθησαν τον τελικό μέσω διαδικτύου.

Για τον Λούκας Γκάουτο, η κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου ήταν η δικαίωση μιας επιθυμίας που τον συνόδευε για περίπου 20 χρόνια. Όπως ανέφερε συγκινημένος, είχε ονειρευτεί αυτή τη στιγμή από τότε που είχε βρεθεί για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Τάνγκο. Η ανακοίνωση του ονόματός του ως νικητή, όπως περιέγραψε, ήταν μια μοναδική και συγκλονιστική στιγμή.

Η Ναΐμα Γερασοπούλου, από την πλευρά της, μίλησε για τη δική της γνωριμία με το τάνγκο και την πορεία που ακολούθησε μέχρι τη μεγάλη διεθνή επιτυχία. Όπως εξήγησε, όταν ξεκίνησε να ασχολείται με το τάνγκο στην Ελλάδα, δεν γνώριζε ουσιαστικά τι ήταν ο συγκεκριμένος χορός. Αυτό που την κέρδισε ήταν κυρίως το συναίσθημα της ανθρώπινης επαφής και η αίσθηση μιας αυθεντικής αγκαλιάς από έναν άνθρωπο που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον διεθνή χαρακτήρα του τάνγκο. Στον τελικό συμμετείχαν χορευτικά ζευγάρια από πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Ρωσία, η Τουρκία, η Ιαπωνία, η Ινδονησία και το Καζακστάν.

Οι ίδιοι οι διαγωνιζόμενοι ανέδειξαν τη σημασία του τάνγκο όχι μόνο ως μορφή χορού, αλλά και ως έναν ιδιαίτερο τρόπο επικοινωνίας. Μέσα από την κίνηση και τη σωματική επαφή, άνθρωποι με διαφορετικές καταβολές, εθνικότητες και πολιτισμούς μπορούν να δημιουργήσουν μια ουσιαστική σύνδεση.

Στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρέθηκε το ζευγάρι από τη Νότια Κορέα, London Hong και Solange Jung, ολοκληρώνοντας την κορυφαία τριάδα του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τάνγκο.

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