Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε το βράδυ του Σαββάτου (σ.σ. ώρα Ουάσινγκτον· μερικά λεπτά μετά τις 05:00 ώρα Ελλάδας) ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να μην προχωρήσουν σε νέους βομβαρδισμούς τους οποίους σχεδίαζαν εναντίον του Ιράν, επειδή το «ζήτησαν» η Τεχεράνη και άλλες πρωτεύουσες, τονίζοντας όμως ότι η συνέχεια θα εξαρτηθεί από το εάν «συναφθεί γρήγορα συμφωνία».

Ο Τραμπ ανέφερε μέσω Truth Social ότι ο στρατός των ΗΠΑ ήταν «έτοιμος» να πλήξει «την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδο στρατιωτικού τρόμου και ισχύος (…) που ο κόσμος είχε να δει από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Παρ’ όλ’ αυτά, συνέχισε, επειδή «το ζήτησαν» το Ιράν και άλλες «μεσανατολικές χώρες», πήρε την απόφαση να ακυρώσει «οποιαδήποτε επίθεση».

«Στη βάση αυτού του αιτήματος, δέχτηκα (…) για το καλό του κόσμου (…) να ακυρώσω την επίθεση, με προϋπόθεση να συναφθεί γρήγορα συμφωνία. Το Ισραήλ ενώνεται μαζί μου σε αυτή τη δέσμευση», έγραψε.