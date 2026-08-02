Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε το Σάββατο ότι η χώρα του θα απαντήσει σε οποιαδήποτε «τυχοδιωκτική ενέργεια» εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του και τον διοικητή του στρατού του Πακιστάν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να απαντήσει αποφασιστικά σε οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια».

Ο ίδιος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τόνισε πως οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ή οποιαδήποτε συμμετοχή χωρών της περιοχής σε αυτήν, θα αντιμετωπιστεί με «αποφασιστική και ανάλογη απάντηση», σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή του στο Telegram.