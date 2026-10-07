Οι ΗΠΑ «δεν πιστεύουν» πως ο θάνατος της υπαλλήλου εργαστηρίου, που ασχολείτο με την πανώλη, σε ένα ερευνητικό ινστιτούτο στη Σιβηρία, συνδέεται με ένα βιολογικό όπλο, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, όμως δεν (το) πιστεύουμε», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με αυτήν την υπόθεση στον Λευκό Οίκο, ενώ πρόσθεσε , αναφερόμενος στις ρωσικές αρχές: «Λένε πως η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο».

Βίντεο από τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ:

Ο ίδιος επανέλαβε πως αναμένεται να έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, χωρίς να αναφέρει ακριβώς πότε θα γίνει αυτό. «Έχει τα γενέθλιά του σήμερα», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον Ρώσο πρόεδρο.

Οι ρωσικές Αρχές επιβεβαίωσαν σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, πως δεν υφίσταται «κανένας επιδημικός κίνδυνος» στη Σιβηρία, καταγγέλλοντας «ψευδείς πληροφορίες», την ώρα που οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια εντείνονται, ιδίως εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ.

Ο θάνατος της τεχνικού εργαστηρίου, η οποία εργαζόταν στο Ινστιτούτο Καταπολέμησης της Πανώλης του Ιρκούτσκ, έγινε γνωστός την περασμένη Παρασκευή από αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το τοπικό ενημερωτικό μέσο «Λαοί της Βαϊκάλης», ενδέχεται να προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη μετά το σπάσιμο ενός δοκιμαστικού σωλήνα.