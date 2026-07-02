Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια διεθνής επιχείρηση για τη διάσωση του 43χρονου Ερνάν Γκιλ, ο οποίος παραμένει ζωντανός κάτω από τα ερείπια επταώροφου κτηρίου για μια ολόκληρη εβδομάδα, με εκατοντάδες διασώστες να επιχειρούν έως αργά το βράδυ τη Τετάρτης (01/07) για τον απεγκλωβισμό του.

Οι φονικοί σεισμοί των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου έχουν αφήσει πίσω τους 2.295 νεκρούς, πάνω από 11.000 τραυματίες και σχεδόν 13.000 άστεγους, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Δείτε βίντεο από το σημείο που βρέθηκε εγκλωβισμένος ο 43χρονος Ερνάλ Γκιλ:

Το χρονικό της επιχείρησης

Ο 43χρονος, ο οποίος σύμφωνα με το AFP εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας, βρίσκεται εγκλωβισμένος στο φυλάκιό του στην παραθαλάσσια περιοχή Κάτια λα Μαρ, η οποία ισοπεδώθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά.

Διασώστες από επτά χώρες, Βενεζουέλα, Χιλή, ΗΠΑ, Πορτογαλία, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ και Μεξικό, επιχειρούν αδιάκοπα για τον απεγκλωβισμό του.

Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η Πυροσβεστική της Χιλής, ο Γκιλ φαίνεται να έχει τις αισθήσεις του, αν και το δεξί του μάτι είναι έντονα ερεθισμένο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, του παρέχεται νερό και οξυγόνο μέσω ειδικού σωλήνα.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι, η προσέγγιση είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των μεγάλων πυλώνων του κτηρίου. Το αρχικό πλάνο για τη διάνοιξη σήραγγας ακυρώθηκε όταν το κτίριο μετακινήθηκε ελαφρώς, αναγκάζοντας τις ομάδες να αλλάξουν στρατηγική.

Οι διασώστες, που έχουν πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής, κάτω από ένα μέτρο, εργάζονται υπό τον φόβο κατάρρευσης ενός διπλανού κτηρίου, τα θεμέλια του οποίου προσπαθούν να στηρίξουν με ξύλα και μέταλλα.

«Πρόκειται πραγματικά για ένα θαύμα. Είμαι κατάπληκτη, γιατί είναι η πρώτη φορά που βλέπω τόσες πολλές χώρες να συνεργάζονται για να σώσουν έναν και μόνο άνθρωπο», δήλωσε συγκινημένη η σύζυγός του, Γκουσμπιμάρ Γκονσάλες.

Υγειονομικός συναγερμός και το μέγεθος της καταστροφής

Παράλληλα με τις προσπάθειες διάσωσης, η χώρα έρχεται αντιμέτωπη με μια ανθρωπιστική κρίση.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποιεί για έξαρση ασθενειών. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Κρίστιαν Λίντμαγιερ, το σύστημα υγείας της χώρας βρίσκεται υπό «ακραία πίεση», αφού οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί δραματικά μετά την καταστροφή.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές δορυφορικές αναλύσεις της NASA, περίπου 58.870 κτήρια έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, αποτυπώνοντας το ανεπανόρθωτο πλήγμα που δέχτηκε η χώρα.

#Mundo | @CaracolRadio acompaña a los equipos de búsqueda que trabajan para rescatar a Hernán Gil, un vigilante de 44 años atrapado bajo escombros hace una semana. El operativo inició hace más de 100 horas. Vía: @GabyGabyGG https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/U7iTNlbrrL — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 2, 2026