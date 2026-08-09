Το Ιράν επιχειρεί να βάλει τέλος στη σεναριολογία γύρω από την κατάσταση της υγείας του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζταμπά Χαμενεΐ δημοσιοποιώντας βίντεο που τον εμφανίζει να διδάσκει.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr News δημοσιοποίησε νέο βίντεο στις 9 Αυγούστου 2026, υπό αυστηρούς περιορισμούς αναμετάδοσης, ενώ το Associated Press επισημαίνει ότι δεν μπορεί να επαληθεύσει τον χρόνο, τον τόπο ή τις συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε.

خبرگزاری مهر روز شنبه، ١٧ مرداد ویدیویی کوتاه و نادر از مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران را در تلگرام منتشر کرد.

در این ویدیوی ۱۳ ثانیه‌ای، مجتبی خامنه‌ای در میان چند نفر دیده می‌شود و به نظر می‌رسد با افراد حاضر در حال گفتگوست. مهر درباره زمان و مکان ضبط این تصاویر… pic.twitter.com/1mvXWUlxrE — independentpersian (@indypersian) August 9, 2026

Το Mehr είχε δημοσιεύσει παρόμοιο βίντεο τον Μάρτιο, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από την ίδια συνεδρία διδασκαλίας.

Ο Χαμενεΐ έχει σταματήσει τις δημόσιες διδασκαλίες από το 2024 και, σύμφωνα με ιρανικές πηγές, έχει υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς κατά τα πρώτα στάδια του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν. Έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, επικοινωνώντας μόνο μέσω γραπτών δηλώσεων γεγονός που έχει ενισχύσει τις φήμες για την υγεία του.

Υψηλόβαθμες πηγές του Ιράν αναφέρουν ότι ο Χαμενεΐ έχει υποστεί παραμόρφωση στο πρόσωπο και άλλους τραυματισμούς από τον βομβαρδισμό της 28ης Φεβρουαρίου, κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο πατέρας του την πρώτη ημέρα των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το κρατικό Press TV μετέδωσε ότι ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, με αφορμή την έναρξη του τρίτου έτους της προεδρικής θητείας. Κατά το ρεπορτάζ, οι δύο άνδρες «συζήτησαν εκτενώς» τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ισλαμική Δημοκρατία: τις ανάγκες διαβίωσης του πληθυσμού, την αποκαλούμενη «τρίτη φάση επιθετικού πολέμου», τις στρατιωτικές εξελίξεις, τις μελλοντικές προοπτικές και την οικονομική συνεργασία με ξένους εταίρους.

Ο Χαμενεΐ, ο οποίος διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τότε, γεγονός που έχει ενισχύσει τις εικασίες περί σοβαρών προβλημάτων υγείας. Η αναφορά του Mizan, του επίσημου ειδησεογραφικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας, φαίνεται να στοχεύει στην αποδόμηση των φημών.

Αναμένεται και νέο βιντεοσκοπημένο μήνυμα

Εν τω μεταξύ, βιντεοσκοπημένο υλικό με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «μεταξύ ανθρώπων κι έξω στους δρόμους, όπως επίσης, σε συναντήσεις με διοικητές των ενόπλων δυνάμεων», θα δημοσιοποιηθεί στο μέλλον δήλωσε σήμερα ο υπαρχηγός της οργάνωσης Μπασίτζ, Κασέμ Κουραϊσί.

Ο Χαμενεΐ, που διορίστηκε στη θέση του ανώτατου ηγέτη τον Μάρτιο, δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση από τον διορισμό του και μετά.

Η αναφορά του επίσημου ειδησεογραφικού οργάνου της δικαστικής εξουσίας του Ιράν, Mizan φαίνεται να έχει στόχο τον τερματισμό των εικασιών σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ.