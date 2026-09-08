Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα χέρια ενός 24χρονου μετανάστη, ο οποίος την παρέσυρε στο δάσος και την κακοποίησε σεξουαλικά, περιέγραψε μια νεαρή κοπέλα από την Ουαλία. Το περιστατικό προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Βρετανία, καθώς ο δράστης είχε καταφέρει στο παρελθόν να ακυρώσει την απέλασή του, υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα παραβίαζε το δικαίωμά του στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή.

Ο 24χρονος Νιγηριανός Gift Oladele καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 25 ετών, εκ των οποίων τα 17 θα τα εκτίσει σε κλειστή φυλακή και τα υπόλοιπα 8 υπό καθεστώς αυστηρής επιτήρησης.

Η επίθεση σημειώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου του 2025 στο Ρέξαμ (Wrexham) της Ουαλίας. Η 19χρονη (τότε) κοπέλα, η οποία διατηρεί την ανωνυμία της, επέστρεφε σπίτι της μετά από νυχτερινή έξοδο. Ο Oladele την πλησίασε με το πρόσχημα ότι πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση και προσφέρθηκε να τη συνοδεύσει.

Όταν όμως έφτασαν σε ένα ερημικό μονοπάτι, της έκλεισε βίαια το στόμα και την τράβηξε μέσα στο δάσος.

«Ήταν πολύ πιο μεγαλόσωμος από εμένα. Προσπάθησα να τον σπρώξω, αλλά με ακινητοποίησε. Μου έκλεινε το στόμα. Το μυαλό μου μπήκε σε λειτουργία επιβίωσης, σκέφτηκα ότι είτε θα κάνω ό,τι μου λέει για να γυρίσω στη μητέρα μου, είτε θα με σκοτώσει», συγκλονίζει η 20χρονη σήμερα κοπέλα.

Ο δράστης την χτύπησε έξι φορές στο κεφάλι και, αφού ολοκλήρωσε τη βίαιη επίθεση, γύρισε και της είπε κυνικά: «Νομίζω χόρτασες. Τουλάχιστον σε βίασε κάποιος όμορφος».

Στη συνέχεια, την απείλησε πως αν κατήγγειλε το γεγονός θα την έβρισκε, ενώ απείλησε ότι θα δημοσίευε φωτογραφίες της στο διαδίκτυο. Η κοπέλα, ωστόσο, βρήκε το θάρρος να επιστρέψει σπίτι της στις 3:30 τα ξημερώματα και να πει στους γονείς της τι είχε συμβεί. Η μητέρα της, στο άκουσμα της είδησης, έτρεξε στο μπάνιο κάνοντας εμετό, ενώ ο πατέρας κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Πώς γλίτωσε την απέλαση

Η υπόθεση προκαλεί οργή, καθώς ο Oladele ήταν ήδη ελεύθερος με εγγύηση για άλλη καταγγελία βιασμού στο Μάντσεστερ, ενώ το 2022 είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για άλλη επίθεση με σεξουαλικά κίνητρα.

Γεννημένος στην Ιταλία, αλλά με υπηκοότητα Νιγηρίας, ο 24χρονος βρισκόταν παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2014. Μετά την πρώτη του καταδίκη, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχείρησε να τον απελάσει. Εκείνος, όμως, άσκησε έφεση, επικαλούμενος το Άρθρο 8 περί προστασίας της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής.

Σε μια αμφιλεγόμενη απόφαση, το δικαστήριο μετανάστευσης έκρινε τον Ιούνιο του 2023 ότι, παρότι επρόκειτο για έναν επικίνδυνο εγκληματία, η απέλασή του θα ήταν «δυσανάλογη», καθώς έχοντας μεγαλώσει στη Βρετανία, θα ήταν «ένας εντελώς ξένος» αν επέστρεφε στη Νιγηρία. Το Υπουργείο Εσωτερικών άσκησε δύο εφέσεις κατά της απόφασης, οι οποίες όμως απορρίφθηκαν.

Ξεσπώντας για την αδικία, η μητέρα του θύματος δήλωσε: «Πού είναι τα δικαιώματα της δικής μου κόρης; Αυτό θέλω να μάθω. Έχει το δικαίωμα να περπατάει για να γυρίσει σπίτι της χωρίς να τη βιάζουν. Ο δράστης δεν έδειξε καμία μεταμέλεια στο δικαστήριο».

Καταδίκη και αντιδράσεις

Η σύλληψη του 24χρονου έγινε την επόμενη ημέρα στο σπίτι του ξαδέρφου του. Παρότι προσπάθησε να κρύψει το κινητό του, οι Αρχές εντόπισαν αναζητήσεις που αφορούσαν σεξουαλικές επιθέσεις. Αν και ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναίνεση, οι ένορκοι του Δικαστηρίου του Μολντ τον έκριναν ένοχο τον περασμένο Μάρτιο.

Στα τέλη Απριλίου, το Δικαστήριο του Κέρναρφον του επέβαλε 25 χρόνια συνολικής ποινής (17 έτη εγκλεισμού και 8 έτη υπό επιτήρηση), ισόβια απαγόρευση προσέγγισης του θύματος και επ’ αόριστον διάταγμα πρόληψης σεξουαλικής βλάβης.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή», τονίζοντας ότι η μακροχρόνια ποινή ήταν η μόνη ορθή κατάληξη, ενώ η επικεφαλής της τοπικής Αστυνομίας, Caroline Mullen-Hurst, εξήρε το θάρρος της 20χρονης: «Ο Oladele είναι ένας επικίνδυνος θηρευτής που δεν έδειξε κανένα έλεος. Θέλω να επαινέσω την αξιοπρέπεια και τη γενναιότητα που έδειξε το θύμα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας».

Ο εφιάλτης άφησε βαθιά τραύματα στη νεαρή κοπέλα, η οποία διαγνώστηκε με διατροφική διαταραχή και σοβαρό ψυχολογικό τραύμα. «Η γιαγιά μου λέει πάντα ότι ο Θεός δίνει τις πιο δύσκολες μάχες στους πιο δυνατούς στρατιώτες. Αυτό σκέφτομαι συνέχεια για να παίρνω δύναμη», κατέληξε η ίδια.