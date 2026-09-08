Μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση, που αρχικά εστίαζε στη διακίνηση κοκαΐνης, οδήγησε την Europol και τις ισπανικές Αρχές στην αποκάλυψη ενός δαιδαλώδους και εξαιρετικά εξελιγμένου δικτύου παράνομης χρηματοδότησης. Ακολουθώντας το «μονοπάτι του χρήματος», οι διωκτικές Αρχές ξεσκέπασαν έναν σκιώδη μηχανισμό που λειτουργούσε ως παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Η επιχείρηση με την κωδική ονομασία «DRAKKAR», που συντονίστηκε από την ισπανική Εθνική Αστυνομία υπό την αιγίδα της Europol, έχει ήδη καταλήξει στη σύλληψη 21 ατόμων. Οι ύποπτοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και διακίνηση ναρκωτικών.

Συλλήψεις σε πολλές ηπείρους και το στέλεχος της «Dubai Bank»

Το μεγαλύτερο χτύπημα δόθηκε στις 22 Ιουλίου 2026, όταν οι ισπανικές Αρχές προχώρησαν σε 15 συλλήψεις εντός της χώρας. Ταυτόχρονα, εξέδωσαν 19 διεθνή εντάλματα σύλληψης για συνεργούς που διέμεναν στο εξωτερικό. Από αυτά, έχουν ήδη εκτελεστεί έξι: τέσσερα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα στην Ολλανδία και ένα στην Αίγυπτο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζει ένα ηγετικό στέλεχος ενός υπόγειου τραπεζικού δικτύου, γνωστού στις πιάτσες ως «Dubai Bank». Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε κατηγοριοποιηθεί από την Europol ως «Στόχος Υψηλής Αξίας» (High Value Target), καθώς φέρεται να έπαιζε κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση παγκόσμιων επιχειρήσεων διακίνησης ναρκωτικών.

«Πάγωσαν» περιουσίες 20 εκατ. ευρώ

Τα οικονομικά μεγέθη της υπόθεσης προκαλούν ίλιγγο. Οι Αρχές προχώρησαν σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων που αγγίζουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 121 τραπεζικούς λογαριασμούς (με υπόλοιπο 2,3 εκατ. ευρώ), υπερπολυτελή οχήματα (αξίας 1,6 εκατ. ευρώ) και 48 ακίνητα (αξίας άνω των 14 εκατ. ευρώ), μεταξύ των οποίων και μια πολυτελής βίλα στην Ίμπιζα, που φέρεται να αγοράστηκε με «μαύρο» χρήμα.

Βίντεο από την επιχείρηση εξάρθρωσης:

Η αρχή του νήματος – Ένα μισοβυθισμένο πλοίο γεμάτο κοκαΐνη

Η αφετηρία για το ξήλωμα αυτού του τεράστιου δικτύου τοποθετείται στον Φεβρουάριο του 2021. Τότε, η ισπανική αστυνομία είχε ακινητοποιήσει ανοιχτά των ακτών της ένα πλοίο, εντοπίζοντας 1.835 κιλά κοκαΐνης και συλλαμβάνοντας το εννεαμελές πλήρωμα.

Αφού κατασχέθηκε το πρώτο φορτίο, το πλοίο ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι του Χιχόν, όπου άρχισε να βυθίζεται, εξαιτίας μιας διαρροής που εικάζεται ότι προκάλεσε εσκεμμένα ο καπετάνιος. Όπως ανακάλυψαν αργότερα οι ερευνητές, στα ύφαλα του πλοίου παρέμεναν κρυμμένα άλλα 1.650 κιλά κοκαΐνης, τα οποία τα μέλη του κυκλώματος κατάφεραν να ανακτήσουν μπαίνοντας κρυφά στο βυθισμένο σκαρί.

Το σχέδιο προέβλεπε ότι τα συνολικά 3.485 κιλά κοκαΐνης (που είχαν φορτωθεί τον Ιανουάριο του 2021 στη Νότια Αμερική) θα μεταφορτώνονταν εν πλω σε ταχύπλοα για να φτάσουν στις ισπανικές ακτές. Αναζητώντας τους «εγκεφάλους» πίσω από αυτό το φορτίο, οι Αρχές εντόπισαν τις χρηματοροές, αποκαλύπτοντας τελικά την υποδομή του παράλληλου τραπεζικού συστήματος.

Το σύστημα της «Dubai Bank» και οι σειριακοί αριθμοί των χαρτονομισμάτων

Η «Dubai Bank» λειτουργούσε ως ένα σκιώδες δίκτυο μεταφοράς κεφαλαίων, παρέχοντας άμεσα τεράστια ποσά σε εγκληματικές οργανώσεις παγκοσμίως, τόσο για τη χρηματοδότηση των αποστολών ναρκωτικών, όσο και για το ξέπλυμα των κερδών.

Αντί να μετακινούν φυσικά τα μετρητά διασυνοριακά, οι εγκληματίες χρησιμοποιούσαν ένα δίκτυο διαμεσολαβητών. Οι πληρωμές γίνονταν μέσω εσωτερικών λογιστικών συμψηφισμών, εικονικών εταιρειών, μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων ή συγκέντρωσης μετρητών. Το κύκλωμα παρακρατούσε κυμαινόμενες προμήθειες, ανάλογα με τη δυσκολία της κάθε συναλλαγής.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αφορά τις μεθόδους ταυτοποίησης για την παράδοση των μετρητών. Το δίκτυο χρησιμοποιούσε μοναδικά «tokens». Για παράδειγμα, ως κωδικός χρησιμοποιούνταν ο σειριακός αριθμός ενός συγκεκριμένου χαρτονομίσματος. Μόνο αν ο παραλήπτης παρουσίαζε αυτό το αναγνωριστικό, επιβεβαιωνόταν η ταυτότητά του και ολοκληρωνόταν η παράδοση των χρημάτων.

Η διεθνής συνεργασία υπό τη σκέπη της Europol

Η επιτυχία της επιχείρησης πιστώνεται εν πολλοίς στην Europol, η οποία παρείχε επιχειρησιακή και χρηματοοικονομική ανάλυση, συντονίζοντας την ανταλλαγή πληροφοριών. Από τον Οκτώβριο του 2024, είχε συσταθεί ειδική Επιχειρησιακή Ομάδα, ενώ την ημέρα των συλλήψεων, εμπειρογνώμονες της Europol βρέθηκαν στην Ισπανία συνδράμοντας τις τοπικές Αρχές.

Λόγω της δαιδαλώδους φύσης και της διεθνούς εμβέλειας του κυκλώματος, στην έρευνα συμμετείχαν επίσης οι Αρχές της Σουηδίας, της Ολλανδίας, καθώς και υπηρεσίες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).