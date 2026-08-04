Βρέθηκε η σορός του Λουίτζι Καβαλάρι, του συζύγου της υπουργού Ευγενίας Ροτσέλα, το πρωί της Τρίτης 4 Αυγούστου. Τα ίχνη του άτυχου άνδρα είχαν χαθεί από τις 27 Ιουνίου στα νερά της λίμνης Βίκο, στην επαρχία του Βιτέρμπο.

Αδιάκοπες ήταν οι έρευνες για τον σύζυγο της υπουργού Ροτσέλα με εξειδικευμένους δύτες και εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Ειδικότερα, οι δύτες εντόπισαν τη σορό του 84χρονου σε απόσταση περίπου 1 χιλιομέτρου από το σημείο όπου εξαφανίστηκε στις 27 Ιουνίου.

Ο μηχανικός ενδέχεται να υπέστη αδιαθεσία αφού βούτηξε στη λίμνη στο βόρειο Λάτιο για να δροσιστεί κατά τη διάρκεια του έντονου καύσωνα που πλήττει την Ιταλία αυτό το καλοκαίρι.

«Κλείνει σήμερα μια περίοδος σπαρακτικής αναμονής»

Η υπουργός μετά την τραγική εξέλιξη της εξαφάνισης, έκανε τις εξής δηλώσεις:

«Κλείνει σήμερα μια περίοδος σπαρακτικής αναμονής. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την ομάδα που με τόσο ανθρωπισμό και αφοσίωση αναζήτησε τον αγαπημένο μου Λουίτζι μέχρι την εύρεσή του: τη νομαρχία του Βιτέρμπο που συντόνισε τις επιχειρήσεις, την πυροσβεστική με τον επιχειρησιακό της συντονισμό, την αστυνομία, τους καραμπινιέρους, την οικονομική αστυνομία που συμμετείχαν στις έρευνες, τις αρχές και τους κατοίκους του Ροντσιλιόνε που για μια ολόκληρη ζωή υπήρξαν για εμάς μια μεγάλη οικογένεια.

Ευχαριστώ ξανά τους πολλούς ανθρώπους που με κατέκλυσαν κυριολεκτικά με αγάπη σε αυτή τη τόσο δύσκολη και επώδυνη στιγμή. Ο εντοπισμός του Λουίτζι δεν απαλύνει τον πόνο του αποχωρισμού, αλλά αποδίδει σε εμένα, στα παιδιά μας, στους συγγενείς και στους τόσους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν, τη δυνατότητα αυτής της “αμοιβαίας αίσθησης αγάπης” που αποτελεί τον βαθύ δεσμό ανάμεσα στους ζωντανούς και σε όσους δεν βρίσκονται πια σε αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ και πάλι όλους, μέσα από την καρδιά μου».

Με πληροφορίες από La Stampa