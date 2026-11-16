«Αυτή η σχέση είχε φτάσει στο τέλος της»: Ο Απόστολος Λύτρας μιλά για το διαζύγιο με τη Δώρα Παπαδοπούλου

Ο Απόστολος Λύτρας έκανε την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τον χωρισμό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου, μιλώντας στο podcast που παρουσιάζουν οι αδελφές Ράντη, Αγάθη και Βαλεντίνη.

Ο γνωστός δικηγόρος αναφέρθηκε στους λόγους που οδήγησαν στο τέλος του γάμου τους, εξήγησε γιατί δεν θεωρεί ότι ένας χωρισμός προϋποθέτει απαραίτητα κακές σχέσεις ανάμεσα στους δύο ανθρώπους και μίλησε για τη στάση της πρώην συζύγου του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

Ο Απόστολος Λύτρας σημείωσε ότι ο γάμος τους διήρκεσε περίπου ένα χρόνο, ενώ είχαν σχέση για δύο χρόνια. Όπως εξήγησε, η απόφαση να τραβήξουν χωριστούς δρόμους δεν σημαίνει ότι υπήρξε απαραίτητα κάποια μεγάλη σύγκρουση ή ότι οι δυο τους διατηρούν σήμερα εχθρικές σχέσεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agathi Ranti (@agathiranti)

«Ένα ζευγάρι όταν χωρίζει, προφανώς αυτή η σχέση έχει φτάσει στο τέλος, για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν είναι απαραίτητο ότι δεν πρέπει να είσαι καλά με τον άλλον. Μπορεί για οποιονδήποτε λόγο ένα ζευγάρι να φτάσει σε αυτό το σημείο και να χωρίσει. Ε κάπως έτσι έγινε, δεν έχουμε κακή σχέση. Μείναμε περίπου ένα χρόνο παντρεμένοι και δύο σε σχέση. Ήταν πολύ σύντομος ο γάμος, συνεπώς γνωριζόμασταν και κατά τη διάρκειά του ουσιαστικά. Αν δεν υπήρχε ο γάμος, θα ήταν μια σχέση η οποία θα έληγε μετά από ένα χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στη νέα του σύντροφο, Ηλιάνα Μαχρέμη, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ήταν δική του επιλογή να δημοσιοποιηθεί η σχέση τους. Παράλληλα, εξέφρασε την ενόχλησή του για τα σχόλια που γίνονται σχετικά με το πότε ξεκίνησε μια νέα σχέση, υποστηρίζοντας ότι δεν αισθάνεται πως οφείλει να απολογηθεί για τις προσωπικές του επιλογές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agathi Ranti (@agathiranti)

Όπως ανέφερε ο Απόστολος Λύτρας: «Δεν ήταν δική μου επιλογή να δημοσιοποιηθεί το οτιδήποτε, όπως αν θέλετε να σας πω, και με την προηγούμενη σύζυγό μου πάλι δεν ήταν δική μου επιλογή, με το που γνωριστήκαμε να δημοσιοποιηθεί κάτι. Κι εκεί είχα το ίδιο πρόβλημα, έλεγαν “μόλις τελείωσε αυτή η ιστορία κατευθείαν βρήκε…”. Αυτό δεν έχει τελειωμό, ειλικρινά. Και σας ξαναλέω, δεν έχω να απολογηθώ σε κανέναν για την προσωπική μου ζωή, είναι δική μου, δεν αφορά κανέναν. Και αυτοί που γράφουν περίεργα σχόλια είναι αυτοί που αν τους συμβεί κάτι, θα έρθουν σ’ εμένα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη στάση που κράτησε η Δώρα Παπαδοπούλου απέναντί του κατά τη διάρκεια της δύσκολης περιόδου που ακολούθησε τη σύλληψή του για τον ξυλοδαρμό της προηγούμενης συζύγου του, Σοφίας Πολυζωγοπούλου. Ο Απόστολος Λύτρας αναγνώρισε ότι η πρώην σύζυγός του στάθηκε στο πλευρό του εκείνο το διάστημα, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η συγκεκριμένη περίοδος έπαιξε ρόλο στην απόφασή τους να παντρευτούν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Agathi Ranti (@agathiranti)

Ωστόσο, όπως εξήγησε, οι δυσκολίες δεν εξαφανίστηκαν και η σχέση τους έφτασε τελικά στο τέλος της: «Μου στάθηκε στο δύσκολο διάστημα που πέρασα, και εξαιτίας αυτού του δύσκολου διαστήματος οδηγηθήκαμε και στο να παντρευτούμε, με αυτό το δύσκολο διάστημα, που δεν σταμάτησε να υπάρχει, κάποια στιγμή ήρθε το τέλος αυτής της σχέσης».

Ο Απόστολος Λύτρας κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι ο ίδιος και η Δώρα Παπαδοπούλου είχαν πραγματοποιήσει κοινές διακοπές ακόμη και περίπου έναν μήνα πριν από τον χωρισμό τους: «Δύο άνθρωποι όταν χωρίζουν, προφανώς είναι κάτι το οποίο ήταν στη σκέψη τους αρκετό καιρό πριν. Δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε κάπου μαζί».

govastiletto.gr – Απόστολος Λύτρας: Στα μπουζούκια με τη νέα του σύντροφο, Ηλιάνα Μαχρέμη – Τα τρυφερά τετ α τετ