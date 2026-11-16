Περισσότερα από σαράντα χρόνια μετά τις πιο τεταμένες στιγμές του Ψυχρού Πολέμου, το φάντασμα μιας άμεσης στρατιωτικής σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση επιστρέφει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Ανάλυση των Financial Times κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας πως η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στρατιωτική θωράκιση της Ευρώπης, όσο αναγκαίες κι αν είναι, δεν αρκούν από μόνες τους. Χωρίς την αποκατάσταση των διαύλων επικοινωνίας με τη Μόσχα, η ήπειρος παραμένει εκτεθειμένη στον κίνδυνο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης.

Το «παράδοξο της ασφάλειας» και η απουσία δικλίδων

Με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, να προειδοποιεί ότι η Συμμαχία οφείλει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ρωσικής επίθεσης εντός της επόμενης πενταετίας, και τη Μόσχα να θεωρεί τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ ουσιαστικά εμπλεκόμενα στον πόλεμο της Ουκρανίας, το κλίμα θυμίζει επικίνδυνα το 1983. Τότε, η σκληρή ρητορική του Ρόναλντ Ρίγκαν, ένα τεχνικό σφάλμα στα σοβιετικά ραντάρ τον Σεπτέμβριο και η νατοϊκή άσκηση Able Archer τον Νοέμβριο έφεραν τις δύο υπερδυνάμεις μια ανάσα από την πυρηνική καταστροφή, όχι από πρόθεση, αλλά εξαιτίας παρερμηνειών.

Σήμερα, η ευρωπαϊκή στρατηγική εστιάζει σε τρεις άξονες:

Τη διατήρηση της στήριξης προς το Κίεβο.

Την ενίσχυση των αμυντικών προϋπολογισμών.

Την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών στη λεγόμενη «γκρίζα ζώνη».

Ωστόσο, οι παλιές δικλίδες ασφαλείας του Ψυχρού Πολέμου έχουν καταρρεύσει. Οι συνθήκες ελέγχου των εξοπλισμών έχουν εκλείψει και οι μηχανισμοί διαχείρισης κρίσεων υπολειτουργούν.

Σε αυτό το περιβάλλον ενεργοποιείται το λεγόμενο «παράδοξο της ασφάλειας»: τα αμυντικά μέτρα της μιας πλευράς εκλαμβάνονται από την άλλη ως επιθετική προετοιμασία, πυροδοτώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση. Το πρόβλημα επιτείνεται από την πολεμική ρητορική — όπως οι δημόσιες αναφορές Ευρωπαίων αξιωματούχων σε επιχειρησιακά σχέδια για το Καλίνινγκραντ — αλλά και από την υποτίμηση του πόσο βαθιά ριζωμένη είναι στη ρωσική ηγεσία η αντίληψη περί απειλής από τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Η στρατηγική ανάγκη για ενιαία ευρωπαϊκή φωνή

Η αληθινή αποτροπή δεν βασίζεται αποκλειστικά στα όπλα, αλλά και στην ικανότητα να αποφεύγεται μια σύγκρουση που κανείς δεν σχεδίασε συνειδητά. Για να μειωθεί το περιθώριο λάθους, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να κινηθούν συντονισμένα στην εξής κατεύθυνση:

Ορισμός κοινών εκπροσώπων: Η Ευρώπη χρειάζεται ενιαία γραμμή και σαφή κανάλια επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, ώστε να αποσαφηνίζονται οι προθέσεις της και να αποφεύγονται οι παρεξηγήσεις.

Βαθύτερος στρατηγικός σχεδιασμός: Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση και την αποκλιμάκωση κρίσεων δεν μπορεί να περιορίζεται στα επιτελεία του ΝΑΤΟ, αλλά πρέπει να διαπερνά τις πολιτικές ηγεσίες.

Ισορροπημένη αποτρεπτική ρητορική: Απαιτείται συνδυασμός ξεκάθαρων προειδοποιήσεων και «στρατηγικής ασάφειας», ειδικά σε μια περίοδο που τα μηνύματα από την Ουάσιγκτον εμφανίζονται συχνά αντιφατικά.

Το μάθημα της Μάργκαρετ Θάτσερ

Ως πυξίδα για το παρόν, η ανάλυση προβάλλει τη στάση της Βρετανίδας πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ το 1983. Παρότι αντιμετώπιζε τη Σοβιετική Ένωση ως έναν βαθιά αντίπαλο ιδεολογικό πόλο, η Θάτσερ διέκρινε ότι η πλήρης απομόνωση της Μόσχας ήταν στρατηγικό λάθος. Αφιέρωσε χρόνο με ειδικούς για να κατανοήσει τη νοοτροπία, τους φόβους και τις αδυναμίες της σοβιετικής ηγεσίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την ιστορική συνάντηση με τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το 1984.

Στη σημερινή συγκυρία, η κατανόηση του αντιπάλου και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας δεν αποτελούν ένδειξη υποχώρησης, αλλά βασική προϋπόθεση επιβίωσης, αναφέρει η ανάλυση της εφημερίδας.