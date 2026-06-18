Στα εγκαίνια του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά βρέθηκε η Έφη Πίκουλα, η οποία μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε τριάντα χρόνια μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού.

Όπως αποκάλυψε, η δημιουργία του χώρου αποτελούσε διαχρονική επιθυμία του αδελφού της Αλίκης, Τάκη Βουγιουκλάκη, η οποία δεν είχε καταφέρει να πραγματοποιηθεί, όσο εκείνος βρισκόταν στη ζωή.

«Ήταν μια επιθυμία του αδερφού της, του Τάκη Βουγιουκλάκη, εδώ και χρόνια. Δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει και πήρα εγώ τη σκυτάλη. Χαίρομαι που σήμερα υπάρχει αυτός ο χώρος, έστω και με λίγα αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν την Αλίκη μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ξεχώρισε ως αγαπημένο της έκθεμα τον προσωπικό καθρέφτη της αείμνηστης ηθοποιού, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα αντικείμενο με ιδιαίτερο συμβολισμό.

Αναφερόμενη στην απουσία του γιου της ηθοποιού, Γιάννη Παπαμιχαήλ, η Έφη Πίκουλα τόνισε πως είχε ενημερωθεί για την εκδήλωση και εξέφρασε τη βεβαιότητά της ότι στηρίζει την πρωτοβουλία.

«Είμαι σίγουρη ότι και ο γιος της είναι σύμφωνος. Δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνος. Ίσως να υπήρχε κάποιος λόγος που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ο Γιάννης έχει τον πρώτο λόγο, και γνωρίζω πολύ καλά ότι είχε ενημερωθεί», δήλωσε.

Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη ανοίγει πλέον τις πόρτες του στο κοινό, φιλοξενώντας προσωπικά αντικείμενα, φωτογραφίες και αναμνηστικά που φωτίζουν σημαντικές στιγμές της ζωής και της καλλιτεχνικής της διαδρομής, προσφέροντας στους θαυμαστές της μια ξεχωριστή ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στον μύθο της ελληνικής σκηνής.

Govastiletto.gr – Συγκινεί η Έφη Πίκουλα για τον Τάκη Βουγιουκλάκη: «Εύχομαι καμία γυναίκα να μην το περάσει αυτό»